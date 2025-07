Giorgia: “A Sanremo ho capito che c’è ancora posto per me. Per Rettore sono sopravvalutata? Io invece la stimo”

Siracusa – Echi di passione nell’Orecchio di Dionisio. I miti greci intrappolati negli anfratti del parco archeologico in cui degrada il Teatro greco di Siracusa accendono di mistero le canzoni di Giorgia, planata nel fine settimana tra le vestigia della Neapolis siceliota per entrare nei sogni del suo popolo a passo di “moonwalk”, quello accennato da lei stessa durante l’esecuzione di Spirito libero flottando sulla scena lieve come Jacko (stasera terza replica all’insegna del tutto esaurito per chiudere il conto delle presenze attorno a quota 15 mila).

Per la cantante romana un viaggio nel suono e nella parola, nel tempo e memoria da assaporare ad occhi chiusi, come evocano i volti bendati dello scultore Igor Mitoraj scenograficamente adagiati tra le rovine, propiziato dai trent’anni di Come saprei.

Un concerto, il suo, che viaggia sull’onda delle emozioni, come quelle suscitate dalle piccole Ginevra e Giorgia, due bambine salite sul palco per un selfie, e quella della proposta di matrimonio che uno spettatore fa alla fidanzata sulle note di Di sole d’azzurro. Il tour si esaurisce il 16 e 26 settembre alla Reggia di Caserta, per poi lasciar spazio ad un nuovo giro di concerti nei palasport al via il 25 novembre con tappe pure a Bologna (6 dicembre e 21 marzo 2026), Firenze (8 dicembre 2025 e 28 marzo 2026), Pesaro (12 dicembre), Milano (13 dicembre, 23 e 24 marzo 2026).

Giorgia, a Sanremo con La cura per me è cambiato qualcosa.

“All’inizio avevo detto no. A scoraggiarmi era soprattutto la componente psicologica del Festival, sempre difficile da gestire per una super emotiva come me. Anche perché in un modo o nell’altro l’appuntamento con l’Ariston ha sempre coinciso con miei momenti di trasformazione. Penso che quando non sei più nel tuo tempo, “te devi levà di mezzo“. Così ho cercato di capire se per me ci fosse ancora un posto. E, visto come sono andate le cose, mi sono resa conto di sì”.

L’esclusione dalla cinquina dei finalisti ha scatenato un moto d’affetto straordinario.

“Le mie lacrime sono state un po’ quelle che non avevo pianto a suo tempo per la vittoria, perché a 23 anni non mi rendevo conto di nulla. Stavolta era diverso, c’erano dentro trent’anni di vita e la gioia di aver fatto del mio meglio, a prescindere dal sesto posto. L’onda emotiva, poi, mi aveva fatto capire di aver vinto la gara più importante: quella con me stessa. Olly si è meritato la vittoria, quindi giusto così. Il Sanremo precedente era stato più difficile, più sofferto, meno azzeccato, anche se col grande merito di avermi riportata alla gente”.

Giorgia in concerto

A chi pensa di dover dire grazie?

“A tante persone, ma in particolare a chi, quando facevo X Factor e andavo in giro dicendo “sono una presentatrice“, mi ha corretta ricordandomi di essere innanzitutto una cantante. Incredibile come un brano melodico apparentemente poco radiofonico, poco immediato e poche tante altre cose abbia avuto, alla fine, lo stesso destino di un tormentone. È arrivato a tutti. E ora mi sento una specie di Gianni Morandi. Ho pure le mani grandi come lui”.

Album in autunno.

“E nuovo singolo a metà settembre. S’intitola Golpe ed è una ballata scritta da Calcutta, Davide Petrella e Dardust, che ne cura pure la produzione”.

Tornando alla conduttrice, presentare Sanremo?

“A parte che il posto è occupato, e sarò decrepita quando si libererà, mi piacerebbe un sacco la direzione artistica. Potrebbe essere bello”.

Nello spettacolo pescando tra le canzoni di quel fortunatissimo ’95, canta Se mi vuoi di Daniele. Il 18 settembre in Piazza del Plebiscito sarà nel cast di “Pino è”, il concertone che gli dedica la sua città nel decennale della scomparsa?

“Certo che sì. Vivo questa partecipazione come un piacere e un dovere. Pino è stato, anzi è, un pezzo di me. Di noi. Un incontro meraviglioso e fortunato”.

In un suo di concerto chi le piacerebbe ospitare?

“Sognare non costa nulla e quindi dico Stevie Wonder. Fra gli italiani, esclusi quelli con cui ho già collaborato, mi piacerebbe un Marracash”.

La Rettore le dà della sopravvalutata. Ha capito perché?

“Avrò avuto sì e no otto anni quando andai con papà a una cena fra cantanti. E c’era pure lei. Mi colpì perché attorno agli occhi, al posto dell’ombretto, aveva delle stelline. Diventai seduta stante una sua fan. So che non si può piacere a tutti, ma la stimo ancora molto e mi spiace un po’ che il mio non sia un sentimento reciproco”.