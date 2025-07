Tra Katy Perry e Orlando Bloom è rottura

Roma, 4 luglio 2025 – Dopo anni sotto i riflettori come una delle coppie più seguite dello showbiz, Katy Perry e Orlando Bloom si sono ufficialmente lasciati. A riportare la notizia sono stati diversi media statunitensi, tra cui People e USA Today, citando un comunicato congiunto dei portavoce delle due star.

Separati ma insieme per la figlia

Secondo la nota, la coppia ha attraversato un periodo di "trasformazione della relazione" negli ultimi mesi, scegliendo di concentrarsi sul cosiddetto co-parenting (che si traduce letteralmente con "genitorialità condivisa" e indica la collaborazione tra due genitori separati per crescere insieme i figli, mantenendo un rapporto cooperativo) della figlia Daisy Dove Bloom, nata nel 2020. "Continueranno a farsi vedere insieme in pubblico, ma solo come genitori uniti da amore, stabilità e rispetto reciproco", si legge nel comunicato. La conferma arriva dopo settimane di indiscrezioni, alimentate dalla presenza solitaria di Bloom al recente matrimonio del miliardario Jeff Bezos con Lauren Sánchez, evento al quale Katy Perry non ha partecipato perché impegnata con il suo tour mondiale.

Un amore lungo quasi dieci anni

Perry, 40 anni, e Bloom, 48, erano legati sentimentalmente dal 2016. Dopo una breve rottura nel 2017, si erano riconciliati e fidanzati nel giorno di San Valentino del 2019, come aveva raccontato la cantante in un’intervista a Jimmy Kimmel Live. Il loro amore aveva trovato una dimensione familiare con la nascita di Daisy, annunciata attraverso il profilo Instagram dell’UNICEF, di cui entrambi sono ambasciatori. Bloom è anche padre di Flynn, nato nel 2011 dalla precedente relazione con la modella australiana Miranda Kerr. Perry, invece, era stata sposata con il comico Russell Brand, prima di diventare una delle voci più iconiche del pop degli anni Duemila.