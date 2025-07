Robbie Williams presto potrebbe diventare Sir. Cosa sappiamo

Roma, 4 luglio 2025 – Robbie Williams è a tutti gli effetti un’icona del pop britannico ed è per questo che stato proposto per essere insignito del titolo di cavaliere, quello che dà diritto a quel mitico ‘Sir’ davanti al proprio nome. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, il nome dell’artista è stato ufficialmente inoltrato al comitato incaricato delle onorificenze, che dovrà ora valutare la candidatura e presentare le proprie raccomandazioni al Primo Ministro. Scopiamo di più.

Chi sostiene la sua candidatura

Tra i sostenitori dell’iniziativa c’è Scott Mills, celebre conduttore di BBC Radio 2, che ha dichiarato al tabloid: “Penso che Robbie debba essere nominato cavaliere, al cento per cento. Solo per il suo contributo musicale. Non dimentichiamo che è l’artista più premiato nella storia dei Brit Awards. Merita di essere celebrato per tutta la gioia che ha donato.” Mills ha anche sottolineato l’importanza dell’impegno dell’ex Take That nella sensibilizzazione sulla salute mentale, ricordando come il cantante sia stato trasparente nelle sue battaglie personali, affrontate spesso sotto i riflettori: “Va riconosciuto per la sua onestà e il suo coraggio. È davvero un esempio positivo”. Un ritratto del cantante, crudo ma reale è quello che emerge dal docufilm ‘Better Man’ in cui il regista Michael Gracey, racconta in modo estremamente originale i successi e le cadute del cantante, le sue fragilità, l’alcol e droghe ma anche la sua rinascita.

Le attività benefiche di Robbie Williams

L’attività benefica dell’artista non si limita alle parole. Solo lo scorso anno, Williams ha donato 250 mila sterline a diverse organizzazioni noprofit. Inoltre, nel 2006 ha cofondato Soccer Aid, la celebre partita di beneficenza che unisce calciatori professionisti e celebrità. L’evento, in collaborazione con UNICEF UK, ha raccolto oltre 121 milioni di sterline dal suo esordio. Insomma con una carriera musicale costellata di successi internazionali e un impegno sociale costante, Robbie Williams sembra essere un candidato ideale per il cavalierato. Ora la decisione spetta al governo britannico. Intanto, il cantante ha annunciato il nuovo album intitolato ‘Britpop’, la cui uscita è prevista per l'autunno 2025.