Nicola Pietrangeli perde il figlio Giorgio: la notizia gli arriva mentre è ricoverato

Roma, 4 luglio 2025 – La leggenda del tennis italiano Nicola Pietrangeli, 91 anni, è ricoverato in ospedale per accertamenti da qualche giorno. Ed è proprio qui, al Policlinico Gemelli, che ha ricevuto la drammatica notizia della morte del figlio Giorgio, 59 anni.

Anche lui grande sportivo, Giorgio Pietrangeli è stato campione di surf negli anni Ottanta. Un pioniere tra gli italiani. Giorgio ha indossato la maglia della Nazionale agli Europei di Forte dei Marmi del 1985, ai Mondiali di Portorico del 1988 e agli Europei del Portogallo l'anno successivo, lo stesso in cui vinse il Campionato italiano a Viareggio.

Era malato di tumore da tempo. “Il mio intruso non se n’è mai andato – raccontava tre anni fa alla Gazzetta dello Sport dal Costa Rica, dove aveva scelto di vivere e dove aveva aperto la sua ‘Academy’ di surf – ma battaglia dopo battaglia lo stiamo sconfiggendo. Ora le mie analisi sono perfette”. Giorgio aveva scoperto la malattia per caso, dopo una caduta in bicicletta nel 2020. Dalle analisi era emersa una massa alla testa. Operato in Italia, proprio al Gemelli, dove ora è ricoverato il papà, si era rialzato in fretta, tornando a cavalcare le sue onde.

Oltre a papà Nicola, lascia la moglie Carola, la figlia Nicola – chiamata così proprio in onore del nonno – e i fratelli Marco e Filippo. “Il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi e tutto il movimento tennistico si stringono con affetto alla famiglia e a tutti coloro che gli sono vissuti a fianco in questo momento di immenso dolore", scrive la Federtennis.

Due volte vincitore del Roland Garros (nel 1959 e nel 1960), tre con il successo nel doppio, finalista a Parigi e Wimbledon, Pietrangeli detiene ancora il record assoluto di vittorie in Coppa Davis, trofeo che ha portato a casa anche da capitano. E’ stato terzo nella classifica mondiale non ufficiale nel triennio 1959-1961, prima dell’era Open, ed è considerato uno dei più importanti tennisti italiani di sempre.