Anticipazioni Uomini e Donne, la scelta del tronista Cristian Forti: ecco quando va in onda

Cristian Forti ha scelto: è lui il primo tronista del 2024 ad aver deciso di porre un lieto fine al proprio percorso all'interno di Uomini e Donne. Nelle ultime puntate del dating show prodotto da Fascino e condotto da Maria De Filippi abbiamo visto il tronista al centro, come ormai è consuetudine, dispute fra Virginia Degni e Valentina Pesaresi.

Le due corteggiatrici, peraltro fisicamente molto simili e dal carattere decisamente fumantino, hanno spesso discusso contendendosi le attenzioni di Cristian. In una delle ultime puntate Virginia Degni ha spesso definito la rivale come "la moglie di Cristian" alludendo a una possibile scelta ormai avvenuta nella mente e nel cuore del tronista. Le discussioni fra le due sono spesso state molto animate e non sempre hanno coinvolto direttamente il ragazzo, tanto che in alcune occasioni Maria De Filippi gli ha fatto notare che "discutono fra loro, non ti considerano neanche". La scelta non era ancora diventata realtà, come invece è avvenuto in questi giorni. Durante la registrazione delle puntate avvenuta ieri ovvero martedì 9 gennaio ecco il colpo di scena: Cristian Forti ha scelto.

La scelta è stata registrata ieri e quindi probabilmente il pubblico la vedrà in onda su Canale 5 durante il daytime di Uomini e Donne all'inizio o a metà della prossima settimana. In ogni caso, la scelta di Cristian andrà in onda entro pochi giorni.

Chi ha scelto Cristian? Alla fine, paradossalmente, ha avuto ragione Virginia Degni: Cristian Forti ha scelto Valentina Pesaresi. La stessa ormai ex corteggiatrice, oggi scelta dal tronista, aveva detto di lui: "Mi piacciono molto la sua bontà e la sua sincerità. Apprezzo tanto quando un ragazzo riesce a dire la verità. Poi c’è la sua sensibilità e questo tratto della sua personalità mi fa rispecchiare molto in lui. Anche se a volte emerge un lato più 'furbetto' penso che Cristian abbia un grande cuore e che abbia tanto da dare come persona".