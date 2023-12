Grande Fratello spagnolo, torna Luca Onestini: nuova partecipazione del professionista dei reality sho

Spagna sempre più terra di conquista dei fratelli Luca e Gianmarco Onestini. Se in Italia nessuno dei due ha molto appeal - Luca Onestini funziona nei reality show soltanto in abbinamento con l’amico Raffaello Tonon o l’ex fidanzata Ivana Mrazova, Gianmarco è praticamente una figura inesistente -, la Spagna sta dimostrando un interesse maggiore. Entrambi sono ormai professionisti dei reality show, pur non portando in tv nessun aspetto di novità.

Ora ecco da Mediaset Espana l'annuncio, dato durante la finale del Gran Hermano Vip, di una nuova partecipazione di Luca Onestini a un reality show nella penisola iberica: Luca Onestini e Elena Rodriguez parteciperanno al Gran Hermano Duo, la cui seconda edizione prenderà il via l'11 gennaio 2024.

Chi è Elena Rodriguez? La madre di Adara Molinero, ex fidanzata di Gianmarco Onestini. Insomma, ancora una volta il reality show per Luca Onestini è una questione di famiglia: parteciperà al Gran Hermano Duo - la formula è che i concorrenti vip partecipano in coppia con qualcuno a cui sono legati da qualsivoglia sentimento, dall'amore all'odio, all'amicizia - con la ex suocera del fratello.

Le dinamiche che la coppia Luca Onestini-Elena Rodriguez potrà innescare sono facilmente intuibili, con tanto di visita da parte di Gianmarco Onestini prevedibile quanto la neve in montagna in pieno inverno.

La partecipazione di Luca Onestini ai reality show arriva dopo il suo esordio a Uomini e Donne: il dating show di Maria De Filippi è stato il programma che lo ha lanciato. Da lì il bolognese non si è più fermato. E ha vinto anche nel 2021 Secret Story, reality show in onda su Telecinco.