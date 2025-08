Rosa Chemical a Ballando con le Stelle: perché e chi sono i concorrenti confermati

Roma, 4 agosto 2025 - Rosa Chemical concorrente di ‘Ballando con le Stelle’. Un triplo carpiato che ha portato il rapper e performer torinese a soli 27 anni a passare nel giro di quasi tre anni dall’essere un “oggetto misterioso” del panorama musicale italiano a partecipare al Festival di Sanremo - con il brano ‘Made in Italy’ nel 2023, con tanto di bacio a Fedez che si ricorda più della canzone -, poi ad essere nel cast come giudice del talent show ‘Like a star’ insieme a Elio e Serena Brancale e con la conduzione di Amadeus e ora a mettersi in gioco nel mondo del ballo davanti alla temutissima giuria di Raiuno composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Chi lo avrebbe mai detto? Di certo non Manuel Franco Rocati, ovvero Rosa Chemical. Al quale va certamente riconosciuta una incredibile capacità di cambiare pelle e mettersi nei panni del concorrente cantante, poi del giudice e infine del concorrente ballerino. Anche se, va sottolineato, la partecipazione a un talent show - seppure blasonato e seguitissimo come quello condotto da Milly Carlucci su Raiuno nella Prima serata del sabato - che implica mesi di preparazione lascia intuire che la musica non sia proprio la primissima strada per Rosa Chemical. Il quale, va sottolineato, sta sfruttando al massimo e al meglio le opportunità che gli si parano davanti. E per le quali sta lavorando parecchio. Quella di ‘Ballando con le Stelle’ potrebbe essere tanto un’occasione per farsi conoscere al pubblico come artista e come persona quanto un serbatoio di possibilità lavorative oltre il talent stesso. Toccherà a lui saperle cogliere al meglio.

Quello di Rosa Chemical è il terzo nome ufficiale della prossima edizione di ‘Ballando con le Stelle’: i primi due erano stati Maurizio Ferrini, alias la Signora Coriandoli, e Andrea Delogu. Indiscrezioni, rilanciate da Giuseppe Candela di Dagospia, vorrebbero nel cast anche la cantante Marcella Bella.