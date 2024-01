Uomini e Donne, Roberta lascia il programma: “Esco da sola”

Colpo di scena a Uomini e Donne. Una delle grandi protagoniste del parterre over ha deciso di abbandonare, teoricamente in maniera definitiva anche se le "vie di Maria" sono infinite, il programma. Roberta Di Padua ha scelto di lasciare il dating show di Maria De Filippi e lo ha fatto dopo aver visto un filmato.

"Lo avevo immaginato e quindi ha fatto bene Cristina a farlo, però io ho raggiunto una consapevolezza. Io oggi lascio il programma" ha spiegato quasi in lacrime Roberta Di Padua. La quale ha scelto di uscire da sola da Uomini e Donne.

Perché Roberta ha lasciato il programma? Il motivo è quello che si immaginava da qualche puntata: l'avvicinamento sempre più concreto di Alessandro Vicinanza, cavaliere ex fidanzato di Ida Platano con il quale la dama stava uscendo da qualche settimana e per il quale aveva manifestato un deciso interesse anche diverso tempo fa, all'altra dama Cristina Tenuta. "Non esco per amicizia, Cristina. Tu alla fine non fai un torto a nessuno, nel senso che non entri in una situazione già avanzata. La mia nei tuoi confronti non è solo una curiosità, non so cosa sia" aveva poco prima detto Alessandro Vicinanza a Cristina Tenuta nel filmato. Video dal quale è risultato evidente il reciproco interesse fra cavaliere e dama. E quindi il cambio di passo di Cristina, che ha deciso di velocizzare la conoscenza con Alessandro iniziando a frequentarlo. Peraltro i due sarebbero stati avvistati a passeggio insieme nei giorni scorsi.

Roberta Di Padua rimarrà fuori dal programma? Ancora non è dato saperlo, a decidere potranno essere soltanto la stessa dama e la produzione del programma con Maria De Filippi. Che possa esserle proposto il ruolo di tronista come è avvenuto per Ida Platano? Non è da escludere neppure questo.

Il dato di fatto è che adesso Cristina Tenuta e Alessandro Vicinanza hanno una certa responsabilità: come potrebbero non fare sul serio adesso che addirittura una dama è uscita dal programma per loro?