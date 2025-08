Big Fish torna solista con il singolo ‘Lato B’

Milano, 5 agosto 2025 - C’era una volta Big Fish, all’anagrafe Massimo Dagani, e trent’anni dopo c’è ancora. E torna da solista, ma con la preziosa e modernissima collaborazione di Mecna e Guè, con ‘Lato B’. Il singolo in uscita venerdì 22 agosto parte da un’immagine iconica per tutti i Millennial, sconosciuta per gli esponenti della Gen Z: una musicassetta.

La quale, appunto, era costituita da un Lato A e da un Lato B. Così come lo sono i dischi. Spesso il Lato A è quello che appare subito, quello che viene quindi preso in considerazione per primo. Ed è proprio questo il concetto da cui parte ‘Lato B’: quel lato nascosto delle persone che va oltre la superficie e che deve essere conosciuto poco per volta e con il passare del tempo.

Il Lato A e il Lato B di una musicassetta, ma anche un viaggio fra passato e presente: il singolo nasce come rielaborazione del classico di Big Fish ‘Resta ancora’, di cui parte della base è stata reinterpretata con un sound più fresco, unendo le sonorità del rap contemporaneo all’anima autentica dell’hip-hop della vecchia scuola. Il nuovo singolo di Big Fish insieme a Guè e Mecna richiama inoltre un po’ l’atmosfera di un capolavoro senza tempo che è ‘California Love’ di 2Pac.