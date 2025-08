Amici, chi sono i professori della prossima edizione

Milano, 3 agosto 2025 – Manca più di un mese all’inizio della stagione televisiva autunnale, ma l’attesa dei telespettatori è già alta. Anche perché iniziano a filtrare le prime novità che caratterizzeranno i programmi televisivi più amati. Amici di Maria De Filippi è uno di questi. I casting per capire chi avrà la possibilità di entrare a far parte delle classi di Canto e di Ballo non sono ancora conclusi, ma la scelta dei professori è già stata ufficializzata.

In realtà le voci circolavano ormai da diverse settimane e quindi si è trattato soltanto di rivestirle di ufficialità. L’unico cambiamento fra gli insegnanti del talent show condotto da Maria De Filippi riguarda quello nella categoria Ballo: Deborah Lettieri, dopo solo un anno, cede il posto alla rientrante Veronica Peparini. Confermatissimi invece Emanuel Lo e Alessandra Celentano. E c’è già chi è disposto a scommettere sulle continue polemiche sull’asse Peparini-Celentano durante l’anno scolastico.

Confermati in blocco tutti e tre i professori di Canto: Rudy Zerbi, ormai punto fermo di ogni edizione con le sue polemiche, Anna Pettinelli, idem come sopra – ad ogni edizione non manca di prendere di mira qualche allievo con le sue critiche pungenti, sempre però dirette di fatto al lavoro degli altri insegnanti -, e Lorella Cuccarini.

Ora sarà interessante capire quali saranno i nomi degli allievi che andranno a formare la classe di Amici 2025/20206. Ci saranno volti noti? Lo scopriremo, come ormai è tradizione, durante i pomeridiani su Canale 5 da settembre in avanti. La sfida al ballerino Daniele e al cantante TrigNO, vincitori dell’ultima edizione di Amici, sta per cominciare.