Annalisa e Marco Mengoni: ecco il singolo ‘Piazza San Marco’

Venezia, 4 agosto 2025 – Cosa facevano di notte Annalisa e Marco Mengoni a Venezia? Anzi, in piazza San Marco? Esattamente quello: il singolo ‘Piazza San Marco’ uscirà il 5 settembre.

"’Piazza San Marco’ è una ballad in bianco e nero, un racconto cinematografico in cui i protagonisti si confidano trovando supporto una nell’altro. Un connubio vocale e narrativo sorprendete, sullo sfondo maestoso di uno dei luoghi più iconici del mondo” fanno sapere i due protagonisti.

Un singolo che quindi non è stato realizzato per essere un tormentone estivo, vista l’uscita praticamente alla fine della bella stagione, ma che senza dubbio si annuncia come un brano bomba.

Un po’ come quel ‘Pazza musica’ che ha visto Marco Mengoni duettare con Elodie. E, a pensarci bene, con ‘Piazza San Marco’ il cantautore di Ronciglione è l’unico a poter affermare di essere stato il filo conduttore fra Annalisa ed Elodie, ovvero le due dive della musica italiana attuale: nessun nome notissimo ha duettato con entrambe.

Se Mengoni è reduce dalla serie monumentale di concerti negli stadi e ha già annunciato un nuovo tour autunnale nei palazzetti e anche all’estero, anche Annalisa non ha lasciato i propri fan a corto di annunci: il nuovo disco, ‘Ma io sono fuoco’, uscirà in autunno. In contemporanea con ‘Capitolo I’, il tour della star ligure nei principali palazzetti dello sport italiani. Un tour che vedrà Annalisa partire dal Palazzo del Turismo di Jesolo il 15 novembre e terminare il giro d’Italia il 13 dicembre alla Inalpi Arena di Torino. Nel mezzo le date di Padova, Roma, Firenze, Milano, Eboli, Bari e Bologna.

I fan di entrambi gli artisti sono quindi in fibrillazione per i rispettivi nuovi progetti. E per quella ‘Piazza San Marco’ che a questo punto avrà l’ingrato compito di non deludere le aspettative.