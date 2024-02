Grande Fratello: nominati, eliminato e quando va in onda la prossima puntata

Nella serata del Grande Fratello di lunedì 12 febbraio si sono viste un’eliminazione, le nomination e l’annuncio di un mini-ingresso nella casa. Non una puntata particolarmente vibrante del reality show condotto da Alfonso Signorini.

A rischiare l’eliminazione erano Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi, Federico Massaro e Stefano Miele. L’attrice aveva nei giorni scorsi avanzato un appello ai propri fan chiedendo loro di votarla per farla uscire, ma la sua volontà è stata disattesa visto che è stata la prima a salvarsi al televoto. L’eliminato è invece stato Vittorio Menozzi.

Ed ecco la risposta alla ormai consueta domanda settimanale: quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello? "La prossima puntata andrà in onda mercoledì 14 febbraio". Tornano quindi i due appuntamenti in una settimana, anche se la loro distribuzione all'interno del palinsesto di Canale 5 è fra le più assurde mai immaginate. Inevitabile che la puntata di mercoledì sia dedicata in gran parte a San Valentino, ovvero la festa degli innamorati. Proprio mercoledì, infatti, tornerà nella casa Mirko Brunetti per trascorrere alcuni giorni insieme a Perla Vatiero nella speranza, quella del conduttore Alfonso Signorini e degli autori, che i due tornino ad essere una coppia e che quindi si possano innescare nuove dinamiche.

Durante la serata, la stessa Perla Vatiero è stata protagonista anche di una sorpresa: ha potuto incontrare la sorella Loana. Simona Tagli e Alessio Falsone sono invece stati uniti da un mega-maglione.

Infine, intorno all’una di notte come da migliore tradizione del Grande Fratello, gli inquilini sono stati chiamati a fare le nomination. Nomination che sono state, come ormai è consuetudine da cinque mesi, particolarmente movimentate e dove diverse sono state le polemiche scoppiate fra i diversi concorrenti.

L’inquilino che risulterà essere stato il meno votato al televoto sarà il primo ad essere a rischio eliminazione. A finire in nomination nella puntata del Grande Fratello di lunedì 12 febbraio sono Beatrice Luzzi, Marco Maddaloni e Stefano Miele.