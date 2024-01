Il Grande Fratello cambia giorno: quando andrà in onda a febbraio

Il Grande Fratello continua a rimbalzare da una parte all'altra del palinsesto di Canale 5 come fosse una pallina da ping pong. L'idea è che ormai il reality show condotto da Alfonso Signorini sia un tappabuchi nella scacchiera Mediaset. E a rimarcarlo più volte nella diretta serale è stato lo stesso Signorini, che in diverse occasioni ha sottolineato la scarsità di punti di riferimento tanto per il pubblico quanto per gli inquilini della casa e per la produzione e gli autori del programma. Dopo il recentissimo cambio, il Grande Fratello cambia ancora programmazione e quindi giorni di messa in onda. Di fatto i telespettatori da qui a un mese avranno ben pochi punti di riferimento per quanto riguarda i giorni di messa in onda del reality show.

Quando va in onda il Grande Fratello? Questa settimana oggi, ovvero lunedì 29 gennaio, e giovedì 1 febbraio. Nella settimana seguente, ovvero quella in cui su Raiuno ci sarà il Festival di Sanremo, vedremo il reality show condotto da Alfonso Signorini soltanto lunedì 5 febbraio. Da lunedì 12 dovrebbe esserci un nuovo cambio: tornano i due appuntamenti settimanali, ma stavolta il lunedì e il venerdì, non più il giovedì.

Perché un nuovo cambio di programmazione? Ancora una volta, secondo quanto riporta Tvblog, è una questione di controprogrammazione: da venerdì 16 febbraio la Rai propone The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici e con Loredana Bertè, Gigi D'Alessio e Arisa. Programma contro il quale il Grande Fratello potrebbe forse ottenere qualche risultato interessante.

Contestualmente si sposterebbe anche Ciao Darwin: il programma di Paolo Bonolis lascerebbe il venerdì al Grande Fratello e si prenderebbe la serata del mercoledì.