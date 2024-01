Grande Fratello, i nominati di martedì 23 gennaio. Quando va in onda la prossima puntata

Qualche sorpresa, alcune polemiche e nuove nomination: questo è successo nella puntata del Grande Fratello del 23 gennaio, andata in onda eccezionalmente di martedì sera perché lunedì 22 gennaio a caratterizzare il palinsesto di Canale 5 era stata la finale di Supercoppa Italiana, vinta dall'Inter per 1-0 sul Napoli.

La prossima puntata del Grande Fratello andrà in onda lunedì 29 gennaio e non più giovedì 25 come era inizialmente previsto. Giovedì 25 gennaio andrà in onda Terra Amara. Da settimana prossima vengono ripristinati i due appuntamenti settimanali il lunedì e il giovedì sera.

I tre inquilini a rischio di eliminazione questa sera perché erano finiti in nomination nella puntata di lunedì 15 gennaio erano Beatrice Luzzi, Sergio D'Ottavi e Federico Massaro. Dopo essersi salvato per il rotto della cuffia nella passata puntata - Rosanna Fratello era stata eliminata per aver ricevuto soltanto lo 0,2% di voti in meno rispetto a lui - il meno votato dal pubblico è stato Federico Massaro. Sarà lui, quindi, il secondo candidato all’eliminazione insieme a Stefano Miele, nominato della scorsa puntata. Loro due sfideranno al televoto i tre inquilini più votati della serata. L’eliminazione avverrà nella puntata di lunedì 29 gennaio.

Durante la serata Marco Maddaloni ha parlato della propria linea della vita e ha ricevuto la visita a sorpresa del padre Gianni, mentre Perla Vatiero ha ancora una volta incontrato e abbracciato Mirko Brunetti. Davanti al quale, tanto per cambiare, è anche scoppiata in lacrime. E il pubblico presente in studio ha subito invocato il ritorno di fiamma fra i due. Insomma, solito copione.

Poi in studio è tornata Rosanna Fratello cantando, ovviamente in totale playback, il suo intramontabile successo ‘Se t’amo, t’amo’. Giusto per buttarla in caciara ancora un po’ dopo le 23.30.

E infine ecco una nuova sorpresa: Giuseppe Garibaldi in studio ha incontrato la mamma e il fratello.

Poi si è finalmente passati alle nomination della serata. Ovviamente poco prima dell’una di notte. Anche questa sera nessuna immunità.