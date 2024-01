Grande Fratello, quando va in onda questa settimana. Qualcuno sceglierà di uscire?

Quando va in onda questa settimana il Grande Fratello? Potrebbe sembrare una domanda con risposta scontata, visto che si tratta di un programma in onda ormai da oltre quattro mesi. Eppure questa edizione del Grande Fratello ha un record, peraltro non invidiabile: quello di essere il programma con il maggior numero di spostamenti all'interno del palinsesto di Canale 5 nella storia della televisione italiana. Mai una trasmissione aveva cambiato così tante volte il giorno di messa in onda nella medesima stagione.

Anche perché una modifica alla programmazione presuppone anche un adattamento dei contenuti della puntata serale da parte di autori e conduttore, che devono costruire una narrazione con più o meno contenuti a disposizione.

E qui veniamo a quello che succede questa settimana, con due puntate del Grande Fratello che si preannunciano inevitabilmente non così ricche di contenuti e dinamiche come potrebbe essere una sola puntata settimanale.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini va in onda questa sera e giovedì 25 gennaio. Due appuntamenti molto ravvicinati, che precedono il nuovo cambio di programmazione: da settimana prossima il programma andrà in onda due volte la settimana, ovvero il lunedì e il giovedì sera.

Sarà interessante, vista la spasmodica ricerca di dinamiche a cui tendono autori e conduttore ormai da mesi, quali meccanismi saranno messi in moto per cercare di rendere più interessante un programma che ormai in diversi blocchi del serale vede la noia come protagonista assoluta.

Intanto sono molti gli interrogativi legati alle prossime puntate e uno di questi deriva dalla frase pronunciata da Marco Maddaloni: “Tra dieci giorni mi scade il contratto”. La durata del reality show è stata allungata e quindi potrebbe essere arrivato il momento in cui i concorrenti sono chiamati a scegliere se rimanere nella casa o tornare alla vita di tutti i giorni. Cosa succederà?