Grande Fratello 15 gennaio: nominati, eliminato e quando va in onda la prossima puntata

Un’eliminazione e nuove nomination nella puntata del Grande Fratello di lunedì 15 gennaio. Una puntata caratterizzata da poco ritmo e nessun colpo di scena nella narrazione.

A rischio eliminazione questa sera erano addirittura in otto: Federico Massaro, Anita Olivieri, Rosanna Fratello, Beatrice Luzzi, Paolo Masella, Monia La Ferrera, Sergio D'Ottavi e Stefano Miele. I primi tre a salvarsi sono stati Monia La Ferrera, Beatrice Luzzi e Anita Olivieri. Ad essere eliminata è Rosanna Fratello. Salvi quindi Paolo Masella e Sergio D’Ottavi. Quest’ultimo è fra i più discussi all’interno della casa.

Durante la puntata di lunedì 15 gennaio sono poi arrivate due sorprese ad altrettante inquiline della casa: Anita Oliviero ha ricevuto la visita del fratello Leandro e Fiordaliso ha potuto riabbracciare il figlio Paolo, di ritorno dalla Thailandia.

Intanto il reality show condotto da Alfonso Signorini si prepara a cambiare di nuovo il giorno di messa in onda: a causa della concomitanza con la Supercoppa Italiana, il Grande Fratello andrà in onda martedì 23 gennaio anziché lunedì 22. Nella stessa settimana un altro cambiamento riguarderà il programma: da giovedì 25 gennaio si ripristina il doppio appuntamento settimanale e il Grande Fratello andrà in onda il lunedì e il giovedì sera.

Si è poi passati alle nomination di questa puntata. Stefano Miele è nominato d’ufficio per aver detto di conoscere le percentuali dei televoti di quando era all’esterno della casa. Nessun provvedimento è però stato preso nei confronti di Rosy Chin o Anita Olivieri, che hanno più volte violato il regolamento parlando senza microfono con gli altri concorrenti. Sembrerebbero quindi esserci due pesi e due misure.

Anche questa sera non ci sono concorrenti immuni. Tutti sono a rischio eliminazione. Ad andare in nomination insieme a Stefano Miele sono i tre concorrenti più votati, ovvero Sergio D’Ottavi