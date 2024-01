Grande Fratello, Rosy Chin sotto accusa: nuovi provvedimenti in arrivo?

Quella di lunedì 15 gennaio potrebbe essere una puntata particolarmente movimentata per alcuni concorrenti del Grande Fratello. Perlomeno questa è la speranza di milioni di telespettatori, stanchi del continuo immobilismo - a tratti francamente stucchevole e immotivato - da parte del conduttore Alfonso Signorini e degli autori.

Signorini, gli autori e la produzione sarebbero secondo molti rei di non prendere mai posizione e di tenere un atteggiamento inutilmente cerchiobottista. Tradotto: dovrebbero punire alcuni concorrenti per la loro condotta spesso contraria al buongusto, ma non lo fanno. Nella puntata di lunedì 15 gennaio potrebbe arrivare un provvedimento invece per una concorrente del reality show, ovvero Rosy Chin. La chef di Milano ha più volte violato il regolamento negli ultimi giorni, parlando con alcuni coinquilini - Giuseppe Garibaldi su tutti - togliendosi il microfono. E questa è una condotta espressamente vietata dal regolamento.

Proprio per richiamare Rosy Chin all'ordine, gli autori del Grande Fratello sono intervenuti almeno un paio di volte, ma il comportamento dell'inquilina della casa non sembra essere cambiato. Anzi, è risultato ulteriormente sfidante.

E' ipotizzabile, quindi, che oltre alla ormai stucchevole ramanzina da parte di Alfonso Signorini possa arrivare anche un provvedimento. Che Rosy Chin possa finire automaticamente in nomination? E i concorrenti che sono stati conniventi con il suo atteggiamento? Saranno finalmente richiamati all'ordine?