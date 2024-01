Grande Fratello, si cambia ancora giorno: quando va in onda e perché la scelta non è azzeccata

Gli spettatori del Grande Fratello non hanno pace: si cambia ancora programmazione. Il giorno di messa in onda del reality show condotto da Alfonso Signorini dall'8 gennaio è tornato ad essere il lunedì e tutti pensavano che sarebbe stato quello definitivo. Sbagliato. Mediaset ha deciso di cambiare di nuovo programmazione e quindi ha modificare la posizione nel palinsesto di Canale 5 è ancora una volta il Grande Fratello. Che, dall'inizio della stagione ad oggi, non ha vissuto un solo mese senza cambi di messa in onda.

Il motivo del cambio di giorno di messa in onda è la sovrapposizione con la Supercoppa Italiana di calcio. Per questo motivo il Grande Fratello non andrà in onda lunedì 22 gennaio, ma slitta a martedì 23 gennaio.

Quello della prossima puntata non è l'unico cambio di messa in onda che interessa il reality show condotto da Alfonso Signorini. A partire da giovedì 25 gennaio, infatti, Mediaset ha deciso di ripristinare il doppio appuntamento settimanale.

Da giovedì 25 gennaio, infatti, il Grande Fratello andrà in onda ogni settimana il lunedì e il giovedì. A meno di nuovi cambiamenti di rotta da parte dell’azienda.

Quella della messa in onda il giovedì sera appare una scelta alquanto particolare, visto che il programma si scontrerà con un colosso come la fiction di Raiuno ‘Doc’, che sta raccogliendo successi enormi presso il pubblico. Scontato, quindi, che il Grande Fratello non possa riuscire ad andare oltre il 19% di share, al massimo, durante quella serata. Se non addirittura ben sotto quella soglia.

Quanto andrà avanti ancora il reality show di Canale 5 non è chiaro, sembra in ogni caso che le puntate possano proseguire sino al mese di marzo inoltrato.