Grande Fratello 8 gennaio: i nominati e i provvedimenti che non arrivano. Il pubblico insorge: “Che schifo”

La puntata del Grande Fratello di lunedì 8 gennaio si è aperta con l’annuncio da parte del conduttore Alfonso Signorini che non ci sarebbe stata nessuna eliminazione durante la serata a causa dell’annullamento del televoto per l’abbandono del gioco da parte di Beatrice Luzzi nei giorni scorsi.

La stessa Beatrice Luzzi ha poi fatto ritorno all’interno del gioco: l’attrice è tornata ad essere a tutti gli effetti una concorrente del reality show di Canale 5.

A proposito di Beatrice Luzzi, la tanto sbandierata assenza di empatia notata dal pubblico e anche dal conduttore Alfonso Signorini nei confronti del dolore dell'attrice è sfociata in nulla. Una ramanzina, con tanto di sorriso finale, da parte del conduttore e nulla più. E pensare che in tanti sul web nei giorni scorsi avevano invocato provvedimenti a gran voce. Ma nulla è accaduto. E questo ha innescato molte polemiche sin da subito fra i telespettatori. Tanto che l’hashtag “Che schifo” è arrivato rapidamente in tendenza su X.

Durante la puntata, uno dei temi discussi è stato il ritorno di fiamma fra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera, insieme ai tormenti che questo aspetto potrebbe portare con sè per entrambi. Insomma, le emozioni non sono state proprio la parte principale di questa serata. Il 2024 del Grande Fratello è iniziato in modo decisamente fiacco.

Fra polemiche vere e presunte, l’ennesimo confronto fra Perla Vatiero e Mirko Brunetti e l’incontro fra Massimiliano Varrese e il padre Antonio – una delle poche emozioni della serata -, la puntata si è trascinata stancamente e finalmente verso le nomination. Le prime nomination del 2024.

Il nuovo anno del reality show di Canale 5 comincia senza immunità: tutti i concorrenti sono nominabili, nessuno è favorito da alcun esonero. Nella prossima puntata, quella di lunedì 15 gennaio, ci sarà un’eliminazione.

Federico Massaro, Monia La Ferrera, Rosanna Fratello e Beatrice Luzzi rimangono in nomination dalla scorsa puntata. A loro si aggiungono i nominati di questa sera: Sergio D’Ottavi e Stefano Miele, entrambi entrati nella casa da pochi giorni, Paolo Masella e Anita Olivieri.