Beatrice Luzzi abbandona il Grande Fratello, Signorini contro gli altri concorrenti

Beatrice Luzzi abbandona il Grande Fratello a causa della scomparsa improvvisa del padre. Un momento difficile che l'attrice ha scelto di vivere stando accanto alla propria famiglia e lasciando quindi un gioco che l'ha vista sino ad ora protagonista assoluta e che l'avrebbe indubbiamente vista fra i finalisti.

L'abbandono del reality show da parte di Beatrice Luzzi ha provocato diverse reazioni fra gli altri inquilini della casa. Reazioni per la maggior parte di indifferenza. Alcune però sono state reazioni particolarmente di cattivo gusto: "E' la cosa di cui già sappiamo?" ha chiesto Anita Olivieri, "Una cosa che potrebbe farti piacere" ha risposto Giuseppe Garibaldi.

Queste frasi hanno scatenato l'indignazione del conduttore Alfonso Signorini, che sul proprio profilo Instagram ha messo in atto un'operazione dal doppio volto: ha pubblicato la copertina natalizia del settimanale 'Chi', di cui è direttore, che ritrae tutti i concorrenti del Grande Fratello con la caption "La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole . A lunedì". Dimostrando che in fondo un po' di pubblicità per il settimanale non fa mai male.

Alfonso Signorini ha sollevato il tema dell'assenza di empatia da parte di alcuni concorrenti e subito molti utenti hanno chiesto la squalifica per alcuni concorrenti che si sono dimostrati portatori di questa mancanza di condivisione e di solidarietà. Sarà interessante capire cosa succederà durante la prossima puntata, che andrà in onda lunedì 8 gennaio.

Non è mancato neppure chi ha utilizzato la situazione per guadagnare di nuovo un pizzico di visibilità: "Che dispiacere per Bea …… fatele arrivare il mio abbraccio …. L’ ho detto ad Ale ….." è stato il commento di Sara Ricci, ex concorrente del Grande Fratello, al post di Alfonso Signorini. E non è mancato chi, legittimamente, ha stigmatizzato il suo comportamento definendolo un modo ancora una volta per farsi notare. D’altro canto viene spontaneo chiedersi se non fosse più indicato un messaggio privato, magari anche allo stesso Alfonso Signorini, piuttosto che un commento sulla bacheca social.