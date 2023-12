Il Grande Fratello cambia giorno: quando va in onda a gennaio e perché

Il Grande Fratello sta per cambiare di nuovo programmazione. Questa volta si tratta però di un cambio di messa in onda non inatteso nè improvviso, anzi. La prossima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda, come già previsto dal palinsesto Mediaset, sabato 30 dicembre.

Da gennaio, però, le cose cambiano. Anche perché 'Io Canto Generation' - il programma condotto da Gerry Scotti era stato l'ago della bilancia che aveva fatto propendere per il cambio di messa in onda del Grande Fratello - si è concluso e quindi non dovrebbero esserci più ostacoli per il ritorno del reality show di Canale 5 alla sua collocazione consueta.

Anche perché, è bene sottolinearlo, gli ascolti che sta facendo registrare il Grande Fratello in prime time il sabato sera sono sempre più bassi. Occorre quindi porre fine a questa soluzione-tampone.

Il mese di gennaio 2024 inizierà per forza di cose senza il Grande Fratello: lunedì è l'1 gennaio e quelli del reality show di Canale 5 non sono di certo i contenuti adatti per la giornata di Capodanno.

Diverso è invece per il resto del mese: dall'8 gennaio la banda di inquilini agli ordini di Alfonso Signorini torna in prima serata ogni lunedì sera. Probabile che si possa anche tornare al doppio appuntamento settimanale, ma non contemplando il sabato sera. Quella dalle prossime settimane sarà la collocazione di 'C'è posta per te' di Maria De Filippi. Possibile quindi che oltre al lunedì il Grande Fratello possa occupare anche il palinsesto di Canale 5 il giovedì sera.