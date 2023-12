Sergio D’Ottavi, chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello

Sergio D’Ottavi è un nuovo concorrente del Grande Fratello. Insieme a Stefano Miele entra nella casa durante la puntata di sabato 26 dicembre. I due diventano di fatto gli ultimi nuovi ingressi del 2023. Due ingressi resi necessari per movimentare la puntata in assenza di Beatrice Luzzi, che sino a questa sera aspettava ancora il via libera dalla produzione per rientrare dopo l’uscita temporanea a causa di problemi familiari dei giorni scorsi.

Chi è Sergio D’Ottavi? Stando ai suoi profili social, sembra che finalmente all’interno del Grande Fratello sia arrivato un nip. Ovvero un volto sconosciuto al grande pubblico.

Surfista, dj e imprenditore: Sergio D’Ottavi non sta di certo con le mani in mano. Anzi. Su Instagram i suoi follower sono già cresciuti nelle ultime ore precedenti il suo ingresso nel reality show: da poco più di 800 sono passati a circa un migliaio. E di certo il suo seguito è destinato a crescere. D’altronde, perché dovrebbe partecipare a un reality show se non per avere visibilità?

Il nuovo concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini ha 31 anni compiuti a febbraio - è quindi prossimo ai 32 -, è un giramondo - Los Angeles e Maldive sono fra le sue destinazioni preferite -, è originario del Lazio e lavora anche nella zona di Sabaudia. Ha un rapporto di grande complicità con la mamma, che ha spesso portato anche sul proprio luogo di lavoro.

Sergio D’Ottavi è fidanzato? Sui social network in passato ha pubblicato molte foto con una ragazza, Cristina Bertollini, ma da diverso tempo di lei nei suoi scatti non c’è più traccia. E’ veramente single?