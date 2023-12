Beatrice Luzzi rientra al Grande Fratello, quando potrebbe tornare

Beatrice Luzzi ha lasciato temporaneamente il Grande Fratello e mai come negli ultimi mesi questa frase sa di sconfitta per le dinamiche televisive del programma. Il reality show condotto da Alfonso Signorini ha più volte avuto la prova provata che senza Beatrice Luzzi e le polemiche che la vedono protagonista i dati degli ascolti crollano in modo preoccupante. Non che con Beatrice Luzzi nella casa si stabiliscano record Auditel, ma comunque la sua presenza consente al programma di rimanere a galla e agli autori di riempire diversi blocchi narrativi.

Negli ultimi giorni l'attrice è stata obbligata a uscire dalla casa del Grande Fratello a causa di un problema di salute occorso a un membro della sua famiglia. Il padre 86enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico non programmato.

"Il papà di Beatrice ha subìto un delicato intervento. E' andato tutto bene. Beatrice è, come da regolamento, in albergo in quarantena, in attesa che il Grande Fratello le comunichi quando rientrare" è quanto ha scritto lo staff che gestisce il profilo Instagram di Beatrice Luzzi mentre lei è una concorrente del reality show.

In tanti si chiedono quando l'attrice potrebbe rientrare nella casa e la comunicazione del suo staff ha risolto l'arcano: nei prossimi giorni, dopo la quarantena imposta dalle norme antiCovid e dalla produzione del programma, Beatrice Luzzi dovrebbe tornare ad essere a tutti gli effetti un'inquilina della casa. Probabile, quindi, che il suo rientro all'interno del gioco possa avvenire dopo Natale, magari nella puntata di sabato 30 dicembre visto anche il fatto che sino a gennaio il Grande Fratello andrà in onda di sera soltanto una volta alla settimana e di sabato.