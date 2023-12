Chi è Stefano Miele, nuovo concorrente del Grande Fratello

Stefano Miele è, insieme a Sergio D’Ottavi, l’ultimo nuovo concorrente del 2023 del Grande Fratello. Il suo ingresso nella puntata di sabato 23 dicembre arriva di fatto a movimentare un po’ la serata, visto che l’assenza temporanea di Beatrice Luzzi - l’attrice è uscita dalla casa per qualche giorno per assistere il padre, sottoposto a un delicato intervento chirurgico non programmato ed è in procinto di rientrare nel gioco - ha lasciato una sorta di vuoto nelle dinamiche del programma.

L’attrice dovrebbe rientrare già questa sera, ma è chiaro che negli ultimi giorni non ha dato spunto con i suoi coinquilini per nuove polemiche e nuove discussioni.

Due nuovi ingressi interessanti: se Sergio D’Ottavi è di fatto un personaggio sconosciuto al grande pubblico, lo stesso vale per Stefano Miele.

Chi è Stefano Miele? Il nuovo concorrente del Grande Fratello è di professione stilista. “È naturalmente creativo, cromatico, appassionato e attento al dettaglio per definizione. Dal primo amore di un bambino, che vide tutte quelle scarpe già da piccolo, mentre trascorreva molti pomeriggi nel negozio della madre a Gaeta. I suoi occhi scrutavano forme, piedi, curve e tacchi, visioni e desideri. Sognando il suo futuro nel mondo del teatro, Stefano Miele cresce e si immerge nel mondo delle calzature, in una storia tipica della cultura italiana che lo porta a lavorare per marchi di lusso dalla fantasia dei disegni del bambino fino al passo decisivo del ritorno alle origini” si legge nella presentazione sul sito Internet del suo marchio Haus of Honey.

Stefano Miele è fidanzato? Di lui non si hanno notizie certe in merito, ma certamente nella casa giocherà le proprie carte.