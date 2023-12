Grande Fratello 23 dicembre: i nominati e quando va in onda la prossima puntata

Tanti buoni sentimenti – di facciata -, poche polemiche, due ingressi e nuovi nominati sono stati i punti principali della puntata del Grande Fratello di sabato 23 dicembre. La penultima del 2023.

Nella puntata di sabato 16 dicembre a finire in nomination erano stati Greta Rossetti, Marco Maddaloni e Federico Massaro. Il meno votato fra i tre è il primo candidato all'eliminazione nella prossima puntata del reality show di Canale 5. Che andrà in onda sabato 30 dicembre, in ossequio alla decisione che vuole che fino a gennaio il Grande Fratello sia in programmazione soltanto una volta la settimana e cioè il sabato sera. Il primo candidato al televoto per l’eliminazione nella puntata di sabato 30 dicembre è Federico Massaro. Il primo ad essere salvato dal televoto era stato Marco Maddaloni, subito dopo Greta Rossetti.

Durante la serata sono entrati all’interno del Grande Fratello due nuovi concorrenti, due nip ovvero due personaggi sconosciuti al grande pubblico: il surfista, dj e imprenditore Sergio D’Ottavi e lo stilista Stefano Miele.

Due nuovi inquilini, ma non solo. Nella puntata del 23 dicembre c’è stato anche un rientro: Beatrice Luzzi, che aveva dovuto lasciare temporaneamente la casa a causa di problemi familiari, è tornata definitivamente in gioco.

Si è poi passati alle nomination. L’immunità è stata data dalla casa a Massimiliano Varrese, Fiordaliso, Paolo Masella e Anita Olivieri. Cesara Buonamici ha reso immuni invece Rosanna Fratello e Greta Rossetti.

I nominati della serata sono Grecia Colmenares, Monia La Ferrera.