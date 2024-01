Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello, adesso chi vince?

Beatrice Luzzi ha lasciato definitivamente il Grande Fratello a causa della scomparsa del padre creando un vuoto enorme all'interno del cast. Cosa succederà a questo punto? Perché, è innegabile, l'attrice ex 'Vivere' è stata la principale protagonista di questa edizione del reality show di Canale 5. E lo ha sempre riconosciuto anche il conduttore Alfonso Signorini. I suoi "Ti voglio bene", "Sei forte" e i diversi elogi in prima serata durante le puntate hanno sempre avuto un significato preciso: "Sei forte perché sei una delle poche ad essersi sobbarcate il peso dell'intero reality show sulle spalle".

E' innegabile che senza Beatrice Luzzi gli oltre tre mesi di Grande Fratello che si sono svolti sin qui si sarebbero tranquillamente potuti ridurre a un terzo. Ovvero al finto triangolo fra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Nulla sarebbe successo senza le polemiche che hanno riguardato sin dalla prima settimana proprio l'attrice.

Tutto questo e gli innumerevoli televoti stravinti l'hanno proiettata di diritto non solo fra i potenziali finalisti del reality show di Canale 5, ma anche fra i favoriti per la vittoria finale. D'altro canto, il pubblico la ama e la sostiene dalla prima settimana del programma. Per non parlare del fatto che Beatrice Luzzi è sempre stata la vera protagonista di quasi ogni puntata del programma.

A questo punto, visto l'abbandono dell'attrice, chi potrebbe vincere questa edizione del Grande Fratello? I nomi sono pochi e fra questi c'è senza dubbio quello di Fiordaliso. La cantante è particolarmente amata dal pubblico e si sta dimostrando una persona empatica e di buonsenso. Molto amata è anche Grecia Colmenares, anche se difficilmente potrebbe vincere. Possibili vincitori sono anche Marco Maddaloni e Rosy Chin.

Impossibile la vittoria di Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri, Letizia Petris e Masssimiliano Varrese: il fatto che sia molto spesso stata conferita loro l’immunità fa capire quanto il rischio della loro uscita dal gioco se sottoposti al giudizio del televoto sia alto.