Beatrice Luzzi, l’abbandono del Grande Fratello è definitivo?

L'abbandono del Grande Fratello da parte di Beatrice Luzzi potrebbe essere temporaneo. L'attrice ha lasciato per la seconda volta la casa del reality show di Canale 5 nel giro di una decina di giorni e anche in questo caso le motivazioni sono state familiari. Poco prima di Natale era uscita per assistere il padre, che doveva essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico, e nei giorni scorsi ha lasciato la casa per l'epilogo più terribile ovvero la scomparsa dell'uomo. Una tragedia che le ha impedito di continuare a lavorare - perché di fatto, va sempre ricordato, quello del reality show per chi vi partecipa è in ogni caso un lavoro - e l'ha costretta a scegliere di abbandonare il Grande Fratello per stare vicina alla propria famiglia e affrontare insieme ai figli e agli altri parenti il dolore per una perdita così importante.

Beatrice Luzzi esce quindi dal reality show di Canale 5 e la decisione potrebbe essere definitiva. Potrebbe. Perché gli autori nei suoi confronti sono stati molto chiari: tornerà qualore decidesse di farlo. Chiaramente entro un range di giorni ragionevole. Per intenderci, se decidesse di rientrare in gara fra due mesi non sarebbe più credibile. La regola non è scritta, ma è dettata dal buonsenso anche della narrazione televisiva.

Una possibilità, quella del rientro, che deriva anche dal precedente di Dayane Mello. La modella brasiliana durante il Grande Fratello 2018 ha perso il fratello Lucas ed ha prima lasciato la casa e poi ha fatto rientro pochi giorni dopo. Lo stesso potrebbe avvenire anche per Beatrice Luzzi. E a quel punto, se così fosse, cosa diranno i coinquilini che non le hanno dimostrato vicinanza e solidarietà? Come potrebbero cambiare gli equilibri all’interno del gioco se l’attrice rientrasse? Di certo avrebbe il pubblico ulteriormente dalla propria parte dopo il comportamento di concorrenti come Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi, Perla Vatiero e Letizia Petris,