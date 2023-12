Grande Fratello 30 dicembre: i nominati e il cambio di giorno di messa in onda

Due inquilini al televoto e nuove nomination sono avvenute durante la puntata del Grande Fratello di sabato 30 dicembre. Quella del 30 dicembre è stata l’ultima puntata del 2023 del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello a partire da gennaio 2024 cambia di nuovo messa in onda all’interno del palinsesto di Canale 5: la prossima puntata del reality show andrà in onda lunedì 8 gennaio e quella successiva lunedì 15.

Le nominate della puntata di sabato 23 dicembre erano state tre donne: Grecia Colmenares, Perla Vatiero e Monia La Ferrera. Fra le tre inquiline in nomination, ad essere salvate dal pubblico sono state Perla Vatiero e Grecia Colmenares. Ad aggiungersi a Federico Massaro, scelto dal televoto nella scorsa puntata, fra i candidati all’eliminazione è Monia La Ferrera. Monia e Federico andranno al televoto per l’eliminazione insieme a chi uscirà sconfitto dalle votazioni dopo le nomination di questa sera.

Durante la puntata c’è stato spazio anche per diverse sorprese nei confronti di alcune inquiline: Perla Vatiero ha ricevuto la visita del padre, Rosy Chin quella del marito che ha anche cucinato per lei e Letizia Petris quella della madre. Lacrime a fiumi, come era lecito attendersi.

Qualche minuto dopo la mezzanotte, giusto per allungare un po’ un brodo già decisamente troppo annacquato, ecco lo spettacolo natalizio su Mary Poppins messo indegnamente in scena dagli inquilini.

Si è poi passati, qualche minuto dopo l’una di notte a causa della sceneggiate d’isteria di Anita Olivieri, alle tanto attese nomination di questa puntata. I preferiti della casa sono Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. L’immunità di Cesara Buonamici va a Marco Maddaloni.

Le nominate della puntata sono Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello. Le due inquiline si aggiungono a Federico Massaro e Monia La Ferrera. I nominati sono quindi loro quattro.