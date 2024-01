Grande Fratello spagnolo, Luca Onestini primo eliminato

La Spagna ha già scaricato Luca Onestini? A giudicare dalla conclusione anticipata della sua avventura al Grande Fratello spagnolo sembrerebbe proprio che non sia l'idolo del pubblico. Anzi. Il prezzemolino di programmi tv e reality show italiani e spagnoli è il primo eliminato del Gran Hermano, ovvero la versione spagnola del Grande Fratello. Una versione particolare del programma al quale Luca Onestini stava partecipando in coppia con Ivana Icardi. Il cognome vi dice qualcosa? Ivana Icardi è la sorella del calciatore Mauro Icardi e in Italia ha già partecipato a un reality show, ovvero il Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso.

La formula del programma, infatti, prevede che, almeno nella fase iniziale, i concorrenti - volti più o meno noti del mondo della tv spagnola - siano in gara a due a due. Subito però questa formula ha giocato un brutto scherzo a Luca Onestini, che è finito al televoto proprio contro Ivana Icardi. Che è stata preferita a lui dal pubblico.

"Non mi sono meritato di essere il primo eliminato del programma" ha commentato a caldo Luca Onestini. Che ora dovrà cercarsi un altro reality show per mostrarsi in tv.

"Va bene così, tu Ivana vai avanti e divertiti, fai bene come già stai facendo. Non ci credi? Va bene così, vivitela bene anche per me dai - ha poi affermato -. Sono contento per te. Marta ti avevo detto che sarei venuto da te ad abbracciarti. Io credo che questo ha deciso il pubblico e allora non mi resta che accettarlo e basta. Non penso che sia per qualcosa che ho fatto qui nel programma, perché non ho fatto nulla di sbagliato in questi pochi giorni. E soprattutto non penso di essermi meritato di essere il primo eliminato. Però questo è quello che è successo e allora va benissimo. Adesso verrò lì da te. Io qui dentro ho fatto quello che mi sentivo di fare e sono sempre stato me stesso. Sono stato vero. Sono il primo eliminato, è vero, ma vado sempre a testa alta. Sì sono stato il vincitore di Secret Story. Come sono passato dalla vittoria all’essere il primo eliminato in un programma? Vedi, la verità è che la mia vita è così. Le vie di mezzo non mi sono mai piaciute. Sono o bianco o nero. Sono il primo eliminato e almeno sono il primo in qualcosa. I problemi sono altri e non questo. Non ho mai attaccato o criticato i miei compagni, in questa settimana li ho solo conosciuti. Se mi piace Mayka? Lei è molto carina, ma detto questo non significa che la veda come fidanzata".