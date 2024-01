Grande Fratello, i vincitori: Beatrice Luzzi, Fiordaliso e Mirko Brunetti

Mirko Brunetti continua a far discutere. Risultando di fatto l'unico ex concorrente del Grande Fratello, insieme a Giampiero Mughini, di cui il pubblico ricordi la partecipazione. E a creare questo circuito di fatto per lui virtuoso è lo stesso Mirko Brunetti. Con la partecipazione, inevitabile per costruire qualsiasi cosa all'interno del reality show di Canale 5, del conduttore Alfonso Signorini e degli autori.

I social network - sembra incredibile, ma è così - e gli ascolti tv hanno decretato che la formula "no trash" (più o meno) voluta da Piersilvio Berlusconi a inizio stagione non paga sul brevissimo periodo e quindi ecco che lo pseudo triangolo che vede lo stesso Mirko Brunetti al centro e Perla Vatiero e Greta Rossetti alle due estremità. Che gli utenti dei social network e i telespettatori hanno scelto in qualche modo di premiare.

Non pensiamo a risultati eclatanti per il Grande Fratello: questi non potranno arrivare nè in questa edizione nè nelle prossime se non si cambiano mood, conduttore e cast. Ma comunque il materiale per riempire una serie di blocchi del programma serale ci sono stati. Finché Mirko Brunetti è rimasto nella casa. E poi? E poi si continua: il giochino rimane il medesimo, peccato che adesso i telespettatori l'abbiano capito e stiano iniziando a sentirsi presi in giro. Mirko Brunetti è uscito dal Grande Fratello, ma ogni settimana se la prende per una frase detta da qualche concorrente, gli autori e Alfonso Signorini lo mettono in collegamento e una manciata di minuti per il "confronto definitivo" - siamo quasi alla decina di "confronti definitivi" in totale - fa portare a casa il blocco a tutta la carovana. Il risultato, però, va solo nella direzione di Mirko Brunetti, che ancora una volta ha i suoi pochi minuti di visibilità televisiva. E che non può che uscire in qualche modo vincitore da questa partecipazione al reality show di Canale 5.

Ha vinto, non c'è che dire. Sono passati più di otto mesi dalla sua prima apparizione a Temptation Island e Mirko Brunetti continua a comparire in tv. Dopo il Grande Fratello tornerà nel dimenticatoio insieme a Perla Vatiero e Greta Rossetti, ma per il momento la propria dose, anche un bel po' di più, di notorietà la sta ricevendo.

Altre vincitrici di questa edizione del reality show non possono che essere Fiordaliso e Beatrice Luzzi. Quest'ultima probabilmente lo sarà anche per quanto riguarda il televoto finale e anche Fiordaliso ha ottime probabilità di spuntarla. Entrambe stanno reggendo sulle proprie spalle gran parte di questa edizione, va dato loro atto di essere regine incontrastate. Inevitabile, quindi, che la vittoria finale sarà un affare fra loro. Due vere protagoniste.