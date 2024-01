Il Grande Fratello si allunga ancora: quando finisce e perché

Quando finisce il Grande Fratello? La domanda è ormai diventata una sorta di tormentone fra telespettatori e addetti ai lavori. C'è chi lo ama e chi non lo sopporta, ma il dato di fatto è che del reality show condotto da Alfonso Signorini si continua a parlare.

Dal punto di vista degli ascolti tv, il Grande Fratello si è ormai attestato dalle rilevazioni Auditel sul 18-19% di share. Il che non gli permette mai di vincere la serata nella quale è in programmazione, ma che comunque garantisce a Canale 5 un risultato medio costante e di buon livello per quanto riguarda i numeri. La qualità è ben altra cosa, ma, si sa, ad attirare gli inserzionisti pubblicitari sono i numeri.

Ecco spiegato il motivo per il quale Mediaset ha deciso di allungare la messa in onda del reality show fino ad aprile. Inizialmente, questa edizione si sarebbe dovuta attestare sui 3-4 mesi di durata. Visti i risultati, e i costi comunque contenuti, si è optato per la scadenza a marzo. Ora ecco un nuovo cambio da parte di Piersilvio Berlusconi e del suo entourage: il Grande Fratello continuerà fino ad aprile, diventando di fatto l'edizione più lunga nella storia del programma. Le ultime puntate del Grande Fratello andranno in onda in concomitanza con l'inizio della prossima edizione dell'Isola dei Famosi. Altra anomalia, visto che non era mai accaduto negli ultimi anni che due reality show in onda sulla medesima rete non si dessero il cambio come in una sorta di ideale staffetta fra programmi dello stesso genere.

Sarà interessante capire se autori e conduttore riusciranno finalmente a creare qualche dinamica degna di nota fra gli inquilini della casa, anche se il rischio concreto è che vengano fatti entrare nuovi concorrenti e tutto continui a fluire in modo scialbo e per nulla indimenticabile.