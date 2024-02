Pagelle Grande Fratello 12 febbraio: puntata incolore, tornano Perla e Mirko

Le pagelle della puntata del Grande Fratello di lunedì 12 febbraio raccontano di un reality show sempre più stanco che si sta ormai trascinando verso il nulla spinto. Inevitabile questa settimana tener conto del Festival di Sanremo appena concluso. Per questo i voti riprendono alcune delle canzoni del Festival.

L'ennesima puntata della soap Perla Vatiero-Mirko Brunetti: voto La Noia. Angelina Mango ha vinto a soli 22 anni il Festival di Sanremo, Amadeus dopo cinque anni ha scelto insieme a Fiorello di lasciare la manifestazione, polemiche sulle frasi di Ghali: insomma nell'ultima settimana su Raiuno è successo di tutto. E su Canale 5? Continuiamo a dire che loro si amano, ma non si amano, ma forse si amano, massì che si amano, no no non si amano. Mi sono venuti nuovi capelli bianchi dalla noia. Come canterebbe Biagio Antonacci, liberateeeeemiiiii. "Io non voglio andare via" dichiara Perla. Ovviamente: la possibilità che dopo il Grande Fratello e un paio di interviste venga dimenticata dalla tv italiana è più che concreto.

L'inutile video con intelligenza artificiale per Fiordaliso: voto Governo Punk. Nel senso che ho sperato fino all'ultimo che un gruppo punk di qualsiasi età entrasse a darci qualche emozione. Gli autori sono evidentemente a corto di idee e quindi ormai si stanno dando alla fantascienza. Ma non quella bella, quella che sembraa The Lady di Lory Del Santo. Chiudete tutto.

Grecia Colmenares: voto Spettacolare. E' nella casa da cinque mesi e non è riuscita ancora ad avere un minimo vocabolario in italiano. E forse è per questo motivo che continua a rimanere nel Grande Fratello: nessuno capisce che lei è una concorrente. La sua tattica è veramente spettacolare.

Giuseppe Garibaldi: voto Due altalene. Prima si diceva presissimo di Beatrice Luzzi, adesso è innamorato di Anita Olivieri. Giusto un pelo di daje de tacco, daje de punta e quanto è bona la sora assunta.

Beatrice Luzzi: voto Ma non tutta la vita. Non si tiene mai una relazione. Amicizia, pseudo sentimento o chissà che altro: tutto nel suo Grande Fratello inizia a mille e poi finisce con il lancio di stracci. Un pelo meno, grazie.

Rosy Chin, Marco Maddaloni, Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi, Letizia Petris, Paolo Masella: voto Ricominciamo tutto. Oh magari se riazzeriamo tutto e rifacciamo daccapo il programma può succedere che forse tutti questi personaggi abbiano un senso all’interno del reality show. Ad oggi la loro presenza ha senso quanto quelle delle abat jour. Senza corrente.

Vittorio Menozzi: voto Fino a qui. Nel senso che gli è andata di gran lusso: è arrivato fino a qui, quando per molto tempo è stato un vero comodino all’interno della casa.