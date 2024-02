Grande Fratello, i nominati. Beatrice Luzzi litiga con Alfonso Signorini, Fiordaliso abbandona la casa

La puntata del Grande Fratello di lunedì 6 febbraio è stata caratterizzata da una serie di emozioni e da un addio quasi straziante. Oltre che dalle nomination e da due nuovi ingressi.

Una puntata caratterizzata da polemiche e discussioni, che hanno avuto al centro soprattutto Beatrice Luzzi. Un classico nella settimana più classica, ovvero quella nella quale si svolge il Festival di Sanremo. Ma questa volta l’attrice ha sbottato. E lo ha fatto nei confronti di autori e conduttore: “Se volete sempre mettermi al centro delle critiche io non ci sto più, se volete farmi abbandonare il programma ci state riuscendo” ha puntato il dito in confessionale. “Tu sei troppo egoriferita, porti le persone all’esasperazione. Non vogliamo che tu abbandoni il programma, saremmo dei folli” ha ribattuto il conduttore Alfonso Signorini. “Più che egoriferita, sono egocolpita" ha sottolineato l’attrice. “Fa parte della vita, avrai avuto nella vita momenti in cui non sei stata sopportata da qualcuno – ha aggiunto Signorini -. Anche tu hai usato spesso termini pesanti nei confronti dei tuoi compagni”.

Quando andrà in onda la prossima puntata del Grande Fratello: questa settimana salta il secondo appuntamento serale per la concomitanza su Raiuno con il Festival di Sanremo e quindi la prossima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda lunedì 13 febbraio.

Il momento più drammatico, televisivamente parlando s'intende, è stato senza dubbio quello dell'abbandono del reality show da parte di Fiordaliso. "Non ce la faccio più neanche fisicamente" ha dichiarato la cantante. Che ha lasciato la casa tra le lacrime e accompagnate dal coro di "Non voglio mica la luna" intonato dai coinquilini. Peccato, sarebbe stata senza dubbio una pretendente alla vittoria finale di questa edizione del Grande Fratello.

Un abbandono, ma non solo. Due nuovi concorrenti hanno fatto ingresso all'interno della casa: Simona Tagli e Alessio Falsone. Simona Tagli in particolare è stata un'icona della tv anni Novanta.

Dopo l’ingresso della vulcanica Simona Tagli, la puntata è proseguita con le nomination. Anche questa settimana non ci sono immuni nè preferiti. I nominati di questa sera si affiancano a Stefano Miele, già in nomination, per il televoto: il meno votato sarà eliminato nella prossima puntata. I nominati di questa puntata sono Beatrice Luzzi, Federico Massaro e Vittorio Menozzi.