Grande Fratello, cosa succederà nella puntata di domani mercoledì 14 febbraio

Gli ascolti tv di lunedì 12 febbraio hanno sancito che in questa stagione televisiva il Grande Fratello non riesce se non in rarissimi casi a sfondare la quota del 19% di share: lunedì 12 febbraio si è attestato attorno al 18,3%. Da questa settimana il reality show condotto da Alfonso Signorini torna in palinsesto con due appuntamenti settimanali. Questa settimana il Grande Fratello andrà in onda anche domani, ovvero mercoledì 14 febbraio.

Cosa succederà in questa puntata? Due saranno gli argomenti principali della serata di San Valentino. Uno squisitamente dedicato alla festa degli innamorati. Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore Alfonso Signorini nella puntata di lunedì 12 febbraio: "Mercoledì rientrerà nella casa per 3-4 giorni Mirko Brunetti così lui e Perla Vatiero potranno parlare e confrontarsi senza guardare l'orologio".

Insomma, la speranza di conduttore, autori, produzione e parte del pubblico è che i due tornino insieme e quindi possano dar vita a dinamiche che possano in qualche modo risollevare le sorti di un programma che è sempre di più senza idee nuove.

Non solo San Valentino. Nella puntata di domani si parlerà anche di una sorta di uno contro tutti che vede al centro, guardacaso, Beatrice Luzzi. L'attrice sarebbe stata protagonista di discussioni anche feroci nei giorni scorsi e ha puntato il dito contro altri inquilini della casa definendoli "branco". Lo stesso Alfonso Signorini ha comunicato durante la puntata di ieri del Grande Fratello che si discuterà di questo tema proprio domani, mercoledì 14 febbraio.

Domani sera sarà comunicato anche l'esito del televoto: in nomination ci sono Beatrice Luzzi, Stefano Miele e Marco Maddaloni. Il concorrente meno votato sarà il primo candidato all'eliminazione, che non avverrà domani sera.