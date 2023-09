Chi è Letizia Petris: dal Grande Fratello alle foto con Can Yaman

Torna il Grande Fratello dei Nip. Ovvero, delle "persone non note". Almeno così dovrebbe essere. In realtà le prime polemiche sulla nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini sono arrivate proprio da questo aspetto. Molti "volti sconosciuti" non sarebbero in realtà così anonimi.

Basti pensare a Letizia Petris, fotografa e creatrice di contenuti digitali con un discreto seguito sui social network. Ma anche con qualche conoscenza che qualche sospetto lo attira. Su Instagram - profilo adeguatamente ripulito proprio in vista della sua partecipazione al Grande Fratello, ca va sans dire - fra i pochi profili seguiti ci sono quelli di Soleil Sorge, Giulia Salemi, Antonella Fiordelisi, Martina Nasoni e Oriana Marzoli. Ovvero tutte le protagoniste delle ultime edizioni di quello che fino a pochi mesi fa si chiamava Grande Fratello Vip. Fra le sue conoscecnze c'è anche quella dell'ex naufrago - sparito dai radar praticamente il giorno dopo la fine dell'Isola dei Famosi - Luca Vetrone.

Fin qui solo conoscenze reali o virtuali, niente per cui si possa essere additati. A far scattare la polemica sono state le sue foto al Festival del Cinema di Venezia insieme a Can Yaman. Cosa fa una persona sconosciuta insieme a un attore di fama perlomeno europea in passerella? Letizia Petris, riccionese di 24 anni, è fotografa e digital creator, quindi tutto sommato la sua professione ha attinenza con quel mondo. Al centro delle contestazioni di molti utenti del web, però, c'è proprio il fatto che Letizia Petris non possa di certo essere considerata una sconosciuta senza velleità nei confronti del mondo dello spettacolo.