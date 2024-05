Festa della mamma 2024, le frasi più belle mai scritte

Se si è in cerca di ispirazione per un messaggio di auguri nel giorno della festa della mamma, ecco alcune citazioni famose che possono tornare utili, far riflettere, commuovere e strappare un sorriso. Frasi d’amore per omaggiare la donna della nostra vita.

Le frasi più belle

“La vita inizia con il risveglio e l’amore per il viso di mia madre” (George Eliot) “Il cuore di una madre è un abisso profondo in fondo al quale troverai sempre il perdono” (Honoré de Balzac) “Il rapporto madre-figlio è paradossale e, in un certo modo, tragico. Dal lato della madre è richiesto l'amore più incondizionato, ma questo amore a sua volta deve aiutare il bambino a crescere lontano dalla madre, e a diventare del tutto indipendente” (Erich Fromm) “La madre è un personaggio sublime perché è tutta istintività. L’istinto materno è qualcosa di divinamente animale” (Victor Hugo) “Ora vedo attraverso i tuoi occhi. Tutto quello che hai fatto è stato amore. Mamma, ti amo” (Spice Girls) “Le braccia di una mamma sono più comode di quelle di qualunque altro” (Diana Spencer) “Descrivere mia madre sarebbe scrivere di un uragano nella sua perfetta potenza. O i colori che salgono e scendono da un arcobaleno” (Maya Angelou) “L'amore di una madre è come la pace. Non ha bisogno di essere comprato, non ha bisogno di essere meritato” (Erich Fromm) “La biologia è l'ultima cosa che fa di qualcuno una madre” (Oprah Winfrey) “Madre, tra i gioielli sono ancora il più prezioso tra i diamanti? Ma non mi ascolti, non mi senti Mentre parto sulla nave dei potenti” (Cesare Cremonini) “La buona madre non deve essere, come la mia, una semplice creatura di sacrificio: deve essere una donna, una persona umana” (Sibilla Aleramo) “Angeli ballano il rock ora tu non sei un sogno tu sei vera viva la mamma perché se ti parlo di lei, non sei gelosa” (Edoardo Bennato) “Madre: la parola più bella sulla bocca dell'umanità” (Kahlil Gibran) “Mia madre adorava i bambini. Avrei dato qualsiasi cosa per esserlo stato” (Groucho Marx) “Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, ma dal latte materno. siamo sopravvissuti per l'umana compassione e per le cure di nostra madre. questa è la nostra principale natura” (William Shakespeare) “L'amore di una madre è paziente e perdona quando gli altri abbandonano. Non fallisce né vacilla, anche quando il cuore è spezzato” (Helen Rice) “Le nostre madri sono sempre le persone più strane e pazze che abbiamo mai incontrato” (Marguerite Duras) “E pensare a quante volte l'ho sentita lontana. E pensare a quante volte... Le avrei voluto parlare di me, chiederle almeno il perché dei lunghi ed ostili silenzi e momenti di noncuranza. Puntualmente mi dimostravo inflessibile inaccessibile e fiera, intimamente agguerrita, temendo una sciocca rivalità” (Carmen Consoli) “L'amore di una madre è qualcosa che nessuno può spiegare. È fatto di profonda devozione, sacrificio e dolore. È infinito, altruista e duraturo qualunque cosa accada, perché niente e nessuno può distruggerlo” (Helen Steiner Rice) “Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola” (Claudio Villa) “I figli sono come gli aquiloni: insegnerai loro a volare ma non voleranno il tuo volo; insegnerai loro a sognare ma non sogneranno il tuo sogno; insegnerai loro a vivere ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento” (Madre Teresa di Calcutta) “Non c'è nient’altro come l'amore di una madre per suo figlio. Non conosce legge, non ha pietà, sfida ogni cosa e schiaccia tutto ciò che si frappone sulla sua strada” (Agatha Christie) “Oltre a essere tuo figlio, la cosa più bella è che ti assomiglio” (Sottotono) “La tua unica missione era farmi stare bene anche quando, invece, non era tutto a posto mi guardavi sorridendo e soffrivi di nascosto” (Alex Britti)