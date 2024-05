Quando è la festa della mamma: perché la data cambia ogni anno

La Festa della Mamma, in Italia, così come in altri 40 Paesi nel mondo, si celebra annualmente durante la seconda domenica di maggio, e per il 2024 l'appuntamento è domenica 12 maggio. La data cambia di anno in anno, proprio come altre festività come la Pasqua e il Carnevale, mentre la giornata dedicata ai papà è sempre fissata il 19 marzo.

Perché proprio la seconda domenica di maggio? In Italia, questa data è stata scelta perché nell'antichità cadeva in un momento di cambiamento stagionale con l’arrivo della primavera, un'occasione per ringraziare la divinità femminile portatrice di vita: la Grande Madre. Ma la Festa della Mamma, così come la conosciamo oggi, ha radici più recenti. Risale alla seconda metà degli anni '50 del '900. In quel periodo, iniziarono a diffondersi due feste della mamma: una organizzata da un parroco in una frazione di Assisi per motivi religiosi, e l'altra in Liguria, quando il sindaco di Bordighera decise di festeggiare la festa della mamma promuovendo la "Fiera del Fiore e della Pianta Ornamentale". Entrambe le feste si tenevano a maggio, il mese dedicato alla Madonna per i primi, e un periodo ricco di fiori per i secondi. Dal 1959, la festa è stata istituzionalizzata e inizialmente fissata per l'8 maggio, per poi essere spostata alla seconda domenica del mese.

Ma come viene celebrata la Festa della Mamma in altri paesi? In Inghilterra, per esempio, risale al XVIII secolo, e inizialmente era chiamata "Mothering Sunday", che cadeva nella quarta domenica di Quaresima. In Francia, la "Journée des mères" venne promossa da una legge nel 1950, anche se il primo festeggiamento risale al 1918 a Lione. Negli Stati Uniti, l'attivista pacifista Julia Ward Howe propose l'istituzione del "Mother's Day for Peace" già nel 1870, ma fu ufficializzata come festività nazionale solo nel 1914 dal Presidente Woodrow Wilson, fissando la data per la seconda domenica di maggio e, da allora, si è diffusa l'usanza di regalare rose rosa alle mamme e moltissimi Paesi nel mondo hanno deciso di adottare la stessa data. In Argentina il Día de la madre è la terza domenica di ottobre, data legata al calendario liturgico: l'11 ottobre si celebra infatti la Maternità della Beata Vergine Maria e l'Argentina ha deciso, quindi, di fissare la festa nella domenica successiva. In molti Paesi arabi, come l'Egitto, la festa Ruz-e Madar cade il 21 marzo, giorno dell'equinozio di primavera.

Tradizioni e usanze diverse. Ecco quando la Festa della Mamma è celebrata in alcuni paesi in tutto il mondo, anche ad agosto