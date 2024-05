Festa della mamma, lo studio: solo 3 madri su 10 soddisfatte del lavoro

Roma, 10 maggio 2024 – Domenica 12 maggio si celebra la festa della mamma 2024. Per l’occasione l’istituto di ricerca Eumetra ha reso noti i risultati dell’Osservatorio Parents. Che rivela: appena 3 mamme su 10 si dichiarano soddisfatte del proprio lavoro.

Un’alta percentuale di madri (il 40% contro il 28% dei padri, in un campione di oltre 2.000 famiglie) manifesta oggi un forte desiderio di affermarsi nel lavoro. L’84% delle madri italiane, contro il 77% dei padri, si dice molto o abbastanza preoccupato per il futuro personale e della propria famiglia, soprattutto a causa della riduzione dei risparmi che colpisce quasi 6 mamme su 10 (57%).

Le parole del ceo di Eumetra

"Il nostro osservatorio - ha sottolineato Matteo Lucchi, ceo di Eumetra - restituisce una fotografia in chiaroscuro certamente migliore rispetto al 2019, ma dove le madri devono ancora, ogni giorno, affrontare un intreccio di preoccupazioni e aspirazioni che non sempre condividono con i padri: solo il 12% delle donne ritiene che la conciliazione tra lavoro e gestione familiare non crei problemi, a fronte del 24% degli uomini coinvolti nell’indagine’’.

La violenza sulle donne

Come emerge dalla ricerca Eumetra, il 33% delle mamme teme gli episodi di violenza che coinvolgono le donne, una percentuale superiore a quella dei padri (21%). Gli episodi di violenza, in generale, nella società e i fatti di cronaca riportati dai media turbano il 42% delle madri, anche in questo caso un dato superiore alla media dei padri: 36%.

