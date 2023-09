Chi è Giselda Torresan, l’operaia del Grande Fratello

Un'operaia al Grande Fratello non si vedeva da qualche anno. Inevitabilmente, perlomeno, da quando l'edizione Vip ha sostituito del tutto quella "classica". Ora, con la nuova formula "ibrida" ecco tornare nel reality show di Canale 5 anche concorrenti non noti al grande pubblico.

Giselda Torresan fa proprio parte dei "nip", ovvero delle persone non famose. Operaia turnista dal 2010 in un'azienda di stampaggio di materie plastiche a Borso del Grappa, in pronvincia di Treviso, Giselda Torresan ha un profilo Instagram con oltre 130mila follower.

Ma non pensate a foto di moda, accessori, cene eleganti, viaggi in località esclusive: l'operaia veneta è appassionatissima di montagna. E di giri in solitaria per cime e valli. Una vera montanara, insomma, che non ha paura di mettersi in gioco in prima persona. E che ama gli animali.

Dal suo profilo Instagram emerge anche la sua passione per i gatti. Insomma, finalmente l'identikit di una persona "normale", che non intende - perlomeno a quanto sembra emergere da un primo sguardo - avviare una carriera nel mondo dello spettacolo.

Quale contributo, quindi, potrebbe dare Giselda Torresan all'interno delle dinamiche del Grande Fratello? Difficile dirlo, di certo la sua è una storia che parla di concretezza e praticità. Magari cedendo meno alla polemica becera e spicciola. Concetti che troppo spesso sono mancati nelle ultime edizioni del reality show condotto da Alfonso Signorini.