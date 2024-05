Mida, chi è il cantante di Amici: la storia d'amore e dove l'abbiamo già visto

Mida è arrivato al ballottaggio per l'eliminazione finale, il primo nel suo lungo percorso all'interno del talent show, nella settima puntata di Amici di Maria De Filippi. Insieme a lui a rischiare di dover abbandonare il programma a un passo dalla semfinale c'è un'altra cantante di talento, ovvero Martina.

Chi è Mida? All'anagrafe è Christian Mida, ha 23 anni, e come lui stesso ha più volte raccontato anche durante il programma di Canale 5 è nato a Caracas da madre venezuelana. Il Sudamerica scorre nelle vene a questo ragazzo che ormai vive a Milano da sempre. Tanto che all'interno del Serale di Amici il suo percorso artistico ha preso una piega inaspettata, virando deciso sul reggaeton e su ritmi latini. Non prima, però, di aver conquistato il disco d’oro con il brano ‘Rossofuoco’, che ha molto autotune ma nulla di latino.

Se questa scelta possa in qualche modo essere vincente saranno il tempo e il mercato discografico a dirlo, il dato di fatto è che perlomeno Mida si è inserito in un segmento di mercato decisamente diverso rispetto a tutti gli altri concorrenti di questa edizione del talent show di Maria De Filippi. Cosa che ha fatto, peraltro con un certo successo, in passato anche Riki Marcuzzo.

All'interno di Amici, Mida ha vissuto anche una breve ma intensa relazione sentimentale con un'altra concorrente: la ballerina Gaia. Relazione che però è naufragata nel giro di poche settimane soprattutto a causa dei dubbi dello stesso cantautore in merito a come si sarebbe potuto evolvere il loro rapporto fuori dal contesto televisivo.

Ancora prima di partecipare al talent show di Canale 5, Mida era già un nome e un volto noto per molti telespettatori e appassionati di musica. Il motivo è semplice: Mida ha partecipato nel 2022 a Sanremo Giovani con il brano 'Malditè'. Non riuscendo però a superare la fase finale e non arrivando quindi al palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo. Proprio in questi giorni Mida ha ricordato all'interno del talent show quel momento: "La delusione è stata grande, ho dovuto guardare in faccia tutte le persone che avevano creduto in me e poi ricominciare tutto da zero. Mi terrorizza il fatto di dover rivivere un momento del genere".