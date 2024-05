Anticipazioni Amici Serale 4 maggio, tutti gli spoiler: eliminato e semifinalisti

Sabato 4 maggio va in onda in prima serata su Canale 5 la settima puntata del Serale di Amici 23. Il talent show condotto da Maria De Filippi si sta quindi avviando alla conclusione: la finale si svolgerà in diretta domenica 18 maggio, mentre la semifinale è in programma per domenica 12 maggio per evitare lo scontro di sabato 11 maggio su Raiuno con la finale dell'Eurovision Song Contest 2024. Dove, peraltro, a rappresentare l'Italia ci sarà la già "Amica di Maria" Angelina Mango.

Cosa è successo nella settima serata di Amici? La puntata è stata registrata giovedì 2 maggio e proprio in questa occasione sono finiti al ballottaggio due protagonisti assoluti di questa edizione del programma.

Dopo il cantante Ayle, i ballerini Kumo, Nicholas, Giovanni e Lucia, la cantante Lil Jolie e le ballerine Gaia e Sofia, tocca a un altro volto ormai diventato noto ai telespettatori lasciare il talent show di Canale 5.

Quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è l’unica squadra non solo a non aver dovuto rinunciare a nessun componente, ma ad avere anche gli esponenti di entrambe le categorie in gara. Questa formazione è infatti l’unica a poter contare ancora su cantanti e ballerini.

Rudy Zerbi-Alessandra Celentano: i cantanti Petit e Holden e i ballerini Dustin e Marisol

Lorella Cuccarini-Emanuel Lo: i cantanti Mida e Sarah Toscano

Anna Pettinelli-Raimondo Todaro: la cantante Martina

Ospite della serata è la cantante Emma.

Quella che va in onda il 4 maggio è la penultima puntata registrata del Serale di Amici 23. La semifinale del talent show condotto da Maria De Filippi sarà registrata ma andrà in onda domenica 12 maggio, mentre la finale del 18 maggio sarà in diretta in prima serata su Canale 5.

Ad aver conquistato definitivamente l’ingresso alla semifinale di Amici 23 sono Marisol, Dustin, Holden, Petit e Sarah.

I due concorrenti arrivati al ballottaggio per l’eliminazione finale sono i cantanti Mida e Martina. In ballottaggio con loro c’era anche il ballerino Dustin, che si è però salvato per primo. Come di consueto, sarà la conduttrice Maria De Filippi a rivelare chi deve lasciare il programma alla fine della messa in onda della puntata di sabato.