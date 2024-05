Amici serale 4 maggio: eliminato, chi è in semifinale e ospiti

Nella settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi è successo di tutto. Comprese un'eliminazione molto dolorosa e la nomina ufficiale dei concorrenti semifinalisti di Amici 23. Quella di sabato 4 maggio è stata una serata spartiacque in questa edizione del talent show condotto da Maria De Filippi.

Un talent show dal quale sono già stati eliminati i cantanti Ayle e Lil Jolie e i ballerini Gaia, Kumo, Giovanni, Lucia, Nicholas. Nella puntata del 4 maggio a dover lasciare Amici è stato un altro esponente della categoria canto.

Le quotazioni della squadra guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi per la vittoria finale di questa edizione di Amici salgono vertiginosamente dopo la settima puntata. E' questa, infatti, l'unica formazione a non aver dovuto dire addio a nessuno dei propri concorrenti sin qui e, soprattutto, ad avere la certezza di portarsi a casa un trofeo: Dustin e Marisol sono gli unici due ballerini rimasti e uno di loro vincerà il circuito della categoria danza.

Le squadre

Anna Pettinelli-Raimondo Todaro: la cantante Martina

Rudy Zerbi-Alessandra Celentano: i cantanti Petit e Holden e i ballerini Dustin e Marisol

Lorella Cuccarini-Emanuel Lo: i cantanti Mida e Sarah Toscano

Nella settima puntata di Serale di Amici gli ospiti sono stati la cantante Emma Marrone e l'attore Enrico Brignano.

Nonostante le solite sceneggiate della coppia composta da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, a conquistare la vittoria nella sfida fra i professori questa settimana è il duo Anna Pettinelli-Raimondo Todaro.

Prima manche con la squadra Anna Pettinelli- Raimondo Todaro a fronteggiare quella guidata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. A finire in ballottaggio è Martina. Seconda partita: Lorella Cuccarini-Emanuel Lo contro la formazione guidata da Alessandra Celentano. Una particolarità: il guanto di sfida fra Holden e Mida viene vinto a tavolino da quest'ultimo perché Holden sostiene di non essere riuscito a preparare il brano. Ne nasce una polemica vibrante. Dustin è in ballottaggio. Terza manche: Mida finisce al ballottaggio per l'eliminazione finale nella partita che vede Cuccarini-Lo affrontare Zerbi-Celentano.

Al ballottaggio finale approdano il ballerino Dustin e i cantanti Martina e Mida. Il ballerino è il primo a salvarsi e a rientrare in gioco. Fra Martina e Mida ad avere la peggio è stata la cantante: Martina è l’eliminata della settima puntata del Serale di Amici.

Ad aver conquistato l’ingresso alla semifinale di Amici 23 sono i cantanti Mida, Sarah, Petit e Holden e i ballerini Dustin e Marisol.