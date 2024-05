Isola dei Famosi 6 maggio: nominati e chi è stato eliminato. Il gruppo si divide in due squadre

Nella puntata di lunedì 6 maggio dell'Isola dei Famosi ci sono state un'eliminazione, nuove nomination, una prova molto particolare e una novità: il gruppo di naufraghi è stato diviso in due fazioni contrapposte. Una puntata ricca di avvenimenti, un po' meno di emozioni. Ma ormai il pubblico se ne sta facendo una ragione.

Ad essere arrivati a questa puntata in nomination da settimana scorsa sono stati Rosanna Lodi, Artur Dainese, Khady Gueye e Marina Suma. Proprio quest'ultima è stata eliminata. Da sottolineare che Rosanna Lodi, ultima salva, non l'ha neppure salutata. Insomma, un clima disteso fra le due concorrenti del programma.

La serata è proseguita con la classica prova della ricerca di una chiave all'interno di teche in cui c'è di tutto. Questa volta però a partecipare sono state Juliana Moreira, moglie di Edoardo Stoppa, e le madri di Alvina Verecondi Scortecci e di Edoardo Franco. La prova è stata vinta e quindi i naufraghi hanno ricevuto in dono due chili di farina.

Vladimir Luxuria ha poi comunicato ai naufraghi la novità: il gruppo di concorrenti viene diviso in due fazioni contrapposte, i cui leader sono Samuel Peron e Greta Zuccarello. I due ballerini hanno vinto la prova leader durante la settimana, ma non sapevano che sarebbero stati a capo di nuove fazioni. Greta Zuccarello e Samuel Peron hanno quindi dovuto scegliere i componenti dei rispettivi gruppi: la squadra blu e la squadra rossa. Che vivranno sulla stessa spiaggia, ma separati. Inoltre il gioco riparte da zero: senza fuoco e senza benefit. Greta Zuccarello sceglie Edoardo Stoppa, Aras Senol, Joe Bastianich, Alvina Verecondi Scortecci e Valentina Vezzali. Samuel Peron sceglie Matilde Brandi, Edoardo Franco, Artur Dainese, Khady Gueye e Rosanna Lodi.

A vincere poi la prova leader, rendendo quindi immune tutto il proprio gruppo è Greta Zuccarello.

Poi spazio alle nomination. I nominati dal gruppo sono Rosanna Lodi e Samuel Peron, il nominato dalla leader Greta Zuccarello è Artur Dainese. Ad andare al televoto sono quindi Rosanna Lodi, Artur Dainese e Samuel Peron.