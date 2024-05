Pagelle Isola dei Famosi: Matilde Brandi cade, Alvina e Rosanna volano

Le pagelle della puntata dell’Isola dei Famosi di lunedì 6 maggio. Una puntata nella quale, come ormai avviene dall’inizio di questa edizione del surviving show condotto da Vladimir Luxuria, a regnare è la noia. La scarsità di dinamiche realmente interessanti è il filo conduttore di un programma che ormai sembra essere definitivamente arrivato al capolinea.

Matilde Brandi: voto Quasi Valeria Marini. Dal nulla cade e si ribalta persino da seduta. E praticamente a rallentatore. La sua presenza all'Isola è impalpabile, ma le sue cadute fanno sempre molto ridere. Certo, se entrasse un po' di più nelle dinamiche e iniziasse a litigare anche con le piante come solo lei sa fare potremmo divertirci davvero. Non è ancora a livello Baci stellari, purtroppo.

Rosanna Lodi: voto Sir Bis. Viperella al punto giusto, smaschera alcune dinamiche, ma soprattutto porta un po' di sana vis polemica all'interno di un programma che di forza ne ha sempre meno. Lasciatecela in Honduras il più possibile.

Alvina Verecondi Scortecci: voto Zitta zitta. Dimostra puntata dopo puntata di non essere la nobile viziata che autori e conduttrice all’inizio avevano cercato di dipingere. Non ha finto: semplicemente lei non è così. E si sta mostrando in tutta la sua verità. Brava, brava, brava.

Dario Maltese: voto Da un estremo all'altro. Fino alla scorsa puntata era trasparente, adesso una macchietta. Dal nulla decide di chiedere ad Artur Dainese e Khady Gueye di darsi un bacio in diretta semplicemente perché tra loro c'è un avvicinamento. Che stile. E, soprattutto, zero trash.

Sonia Bruganelli: voto Almeno mandatela in Honduras. Ormai il percorso che segue in tutti i programmi in cui fa l'opinionista è il medesimo: comincia abbastanza bene, poi mitraglia di giudizi faziosi e infine accantona il suo ruolo per diventare protagonista. Ecco, siamo entrati ufficialmente nella fase "protagonista". Va detto che perlomeno qualcuno di protagonista in questo programma così piatto c'è. Certo, è nel luogo geografico sbagliato ma ci accontentiamo.

Khady Gueye: voto Altruismo. Nel senso che proprio l'altruismo appartiene ad altri e non a lei. Con il passare delle puntate emerge sempre di più la sua tendenza a farsi gli affari propri.

Joe Bastianich: voto Bluff. Conduttrice e produzione cercano in ogni modo di renderlo protagonista, ma la verità è che il suo non è un personaggio adatto a partecipare all'Isola dei Famosi. L'unica cosa intelligente è la risposta per le rime al personaggio in cerca d'autore Daniele Radini Tedeschi.