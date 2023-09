Chi è Beatrice Luzzi: l’attrice e regista al Grande Fratello

Beatrice Luzzi è una delle concorrenti del Grande Fratello. Il suo nome non suggerisce forse granché al grande pubblico, ma il suo volto è decisamente fra i più riconoscibili di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Chi è Beatrice Luzzi? L'attrice romana 53enne è stata fra le protagoniste di due soap italiane famosissime: 'Vivere', all'inizio degli anni Duemila, e 'Un posto al sole'. Non solo soap opera: quello di Beatrice Luzzi non è uno dei tanti volti rimasti nel passato - vedi Alex Belli, che dopo 'CentroVetrine' ha fatto ben poche cose note al grande pubblico -, anzi. L'attrice ha recitato in altre tredici produzioni televisive, partecipando anche a quattro produzioni cinematografiche. In tv ha anche preso parte a una decina di trasmissioni. Piccolo schermo, ma anche teatro - ha recitato in una decina di spettacoli - e documentari. Beatrice Luzzi, infatti, è anche regista di diversi documentari. Alcuni dei quali per la rete antimafia Libera e per l'associazione Cittadinanzattiva. Segno di un impegno concreto anche nel sociale.

E' anche autrice di numerosi programmi, come ad esempio 'L'eredità' su Raiuno. Una curiosità: il suo profilo Instagram conta meno di mille follower.

Una figura poliedrica e di carattere, quindi, ma anche una profonda conoscitrice dei meccanismi televisivi. Il che significa che potrebbe davvero contribuire in modo non trash alle dinamiche del programma. La speranza è che la sua permanenza all’interno del Grande Fratello duri più di qualche giorno.