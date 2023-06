Isola dei Famosi, verso la semifinale: lacrime e preghiere per la bufera, chi rischia di uscire. Gira tutto attorno ad Helena Prestes

Una bufera ha scosso l'ultima settimana dei naufraghi dell'Isola dei Famosi. Così come le lacrime, stavolta non di commozione a causa di una bistecca, di Gian Maria Sainato. Il modello, spaventato dalla forte tempesta che si è abbattuta sull'Honduras e dalla botta sulla testa presa a causa della caduta del palo della capanna, ha chiesto di far arrivare un elicottero per poter andare via una volta terminata la bufera. Sainato ha anche più volte pregato facendosi il segno della croce. Quella che sembrava potesse essere l'Apocalisse si è poi risolta e tutti, Sainato compreso, hanno deciso di continuare a stare all'interno del surviving game.

I nominati

A rischiare di uscire dal gioco a un passo dalla finale sono proprio Gian Maria Sainato ed Helena Prestes, che sembrano ormai essere al centro di gran parte delle discussioni all’interno del programma.

La storia d’amore

Helena Prestes è ormai protagonista di molte dinamiche all’interno del surviving game condotto da Ilary Blasi ed è innegabile che, insieme a Nathaly Caldonazzo, rappresenti l’essenza dell’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi. Il che la dice lunga su quanto il cast di quest’anno abbia molto da invidiare a tante altre edizioni del programma. Proprio la storia d’amore fra Helena Prestes e il fidanzato Carlo Motta, modello che dall’Italia è arrivato nella scorsa puntata del Serale per fare una sorpresa alla brasiliana, è finita sotto la lente – e al centro dei pettegolezzi – di Gian Maria Sainato. Se vi state chiedendo chi sia, è anch’egli un modello. Il quale ha più volte teorizzato che questa sia una relazione di comodo, “a favor di telecamera”. La stessa cosa era stata sostenuta in puntata da Marco Mazzoli. E Sainato ha continuato durante la settimana ad affermare che la modella sia ancora innamorata dell’ex fidanzato, mentre quella con Motta sia una frequentazione accentuata appositamente per la sua permanenza in Honduras.

La crisi

L’ultima è stata una settimana particolarmente complicata per la modella brasiliana, che ha vissuto momenti di grande difficoltà. In soccorso di Helena Prestes è arrivato persino Marco Mazzoli, che l’aveva pesantemente criticata nelle settimane passate. “Sta chiedendo aiuto, ma non sa come farlo” ha spiegato il conduttore radiofonico avendola vista piangere disperata. Che anche questa possa essere strategia? D’altro canto mancano pochi giorni alla finale, nel gioco tutto è lecito.