Isola dei Famosi, Enrico Papi ancora nella bufera. Il regista Roberto Cenci lo richiama in diretta

Enrico Papi fa ancora discutere. Il ruolo di opinionista all'Isola dei Famosi 2023 gli sta decisamente stretto e sin dall'inizio di questa edizione del surviving show di Canale 5 non ha fatto molto per nasconderlo. D'altro canto, questa potrebbe essere la porta per tornare a Mediaset. Porta che però potrebbe presto chiuderglisi in faccia, viste le continue intromissioni durante il programma. Che peraltro nelle passate settimane avevano anche fatto pensare a un possibile allontanamento dell’ex conduttore di ‘Sarabanda’ dal programma.

Intromissioni mal sopportate dalla conduttrice Ilary Blasi, ma anche dagli autori e dal regista Roberto Cenci. "Siediti". Un messaggio, particolarmente severo e autoritario, che si è sentito forte e chiaro. Anche perché è arrivato in diretta dallo stesso Cenci nei confronti di un Enrico Papi sempre più, peraltro inutilmente, esagitato durante la puntata di lunedì 5 giugno.

Inutilmente, già. Perché la presenza e la forzatissima comicità dell'opinionista nulla aggiungono al surviving show condotto da Ilary Blasi. Paolo Noise ed Enrico Papi in studio durante la puntata di lunedì hanno fatto rimpiangere persino l'avvocato di Ilona Staller della passata edizione.

Mancano solo due puntate alla conclusione dell'Isola dei Famosi e mai come quest'anno la fine del programma può essere salutata come l'ultimo atto di un'epoca. Il dato di fatto - ascolti alla mano, peraltro - è che così come si è presentato fino ad oggi, e con un opinionista dalle velleità di conduttore come Enrico Papi, il surviving show di Canale 5 sta perdendo appeal in maniera irrimediabile.

In questa ottica vanno la decisione di non prolungare la trasmissione oltre il 19 giugno e l'ipotesi di sostituirla nella prossima stagione televisiva con il ritorno, acclamato e molto atteso, de La Talpa.