Isola dei Famosi: quando finisce, le discussioni e chi rischia di uscire

Manca poco alla conclusione dell'Isola dei Famosi 2023. Nei giorni scorsi è arrivata la comunicazione da parte della produzione dell’intenzione di non prolungare il surviving show oltre la già decisa data di chiusura e quindi ormai si contano i giorni. Non entreranno nuovi naufraghi, perciò il vincitore di questa edizione dell’Isola dei Famosi è tra i concorrenti attuali. Lunedì 5 giugno va in onda su Canale 5 l’ottava puntata del Serale dell’Isola dei Famosi 2023 e tanti sono i temi sul tavolo.

I nominati

A rischiare di essere eliminati questa settimana sono due naufraghi che sono stati al centro di numerose discussioni negli ultimi giorni. Ovvero Fabio Ricci dei Jalisse e Nathaly Caldonazzo. Quest'ultima è, insieme ad Helena Prestes, la naufraga che maggiormente sta facendo discutere all'interno di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Anche Fabio Ricci è stato protagonista di diverse discussioni, in particolare con Marco Mazzoli.

Quando finisce l’Isola dei Famosi 2023

Non essendoci nessun prolungamento del programma, la finale del surviving show condotto da Ilary Blasi andrà in onda lunedì 19 giugno. Con quella del 5 giugno, quindi, mancano solo tre puntate alla fine dell’Isola dei Famosi 2023.

Le discussioni

Anche nell’ultima settimana i litigi principali hanno riguardato il cibo. E, come ormai avviene dall’inizio di questa edizione dell’Isola dei Famosi, ad essere protagoniste della gran parte delle discussioni sono state Helena Prestes e Nathaly Caldonazzo. Quest’ultima è stata accusata da Luca Vetrone di utilizzare il fuoco di nascosto e lasciarlo quasi spegnere. La modella brasiliana, invece, è stata al centro di una querelle per la divisione delle porzioni di cibo. “Tutta questa situazione è ridicola, non posso stare più zitta, devo rispondere. Io non ho preso porzioni in più, avevo la mia e basta. È per questi motivi che preferisco andare nella mia capanna. Nessuno mi vuole bene, cosa posso fare? Ogni volta che dico le cose, anche se con calma, tutti mi danno addosso. Fa ridere questa cosa” ha sbottato Helena Prestes. Scintille anche fra Gian Maria Sainato e Pamela Camassa: durante un confronto piuttosto acceso, il modello – avendo compreso di essere un personaggio molto debole all’interno delle dinamiche del surviving show – ha usato la carte, peraltro ormai fuori moda, del coming out: “Sono bisessuale, perché mi devi giudicare?”. Ma nessun concorrente lo stava giudicando.