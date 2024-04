‘Belve’ 23 aprile, chi sono gli ospiti sullo sgabello di Francesca Fagnani

Le ultime interviste di Francesca Fagnani a 'Belve' hanno fatto discutere il pubblico: da Marcella Bella che sostiene di essere onorata di essere un'icona gay senza però sapere che la 't' della sigla Lgbtqia+ non sta per 'travestiti' a Simona Ventura che vorrebbe riportare in vita Gesù e chiedergli di porre fine alle guerre - con tanto di battuta iconica della stessa Fagnani: "Gesù però è già risorto, si chiama Pasqua" - passando per Ilenia Pastorelli e il suo “Se mi fanno il bonifico ben vengano le scene di nudo”.

L'attesa nei confronti della prossima puntata di 'Belve', quindi, sta salendo. Chi saranno i prossimi ospiti a sedersi sullo sgabello per sottoporsi al fuoco di fila delle domande di Francesca Fagnani? In realtà, come è avvenuto nella passata puntata, anche martedì 23 aprile - 'Belve' va in onda su Raidue dalle 21.20 circa - alla corte della giornalista e conduttrice ci saranno tre donne.

Ad essere ospiti di 'Belve' nella puntata di martedì 23 aprile saranno l'attrice Margherita Buy, la conduttrice Antonella Clerici e Lory Del Santo. Proprio da quest'ultima intervista ci si aspettano momenti di grande ilarità. Da tenere d'occhio anche le altre due chiacchierate: Margherita Buy e Antonella Clerici hanno due personalità complesse e molto interessanti. E – questo è ciò che conta maggiormente – non sono mai banali.