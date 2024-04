Rai, come cambia dopo l’addio di Amadeus: chi va e chi viene. E Fiorello?

Dopo la decisione di Amadeus di lasciare la Rai - il suo contratto scade in estate e non sarà rinnovato -, potrebbe innescarsi un effetto a catena. Indipendente dall'addio di Amadeus, va sottolineato. Così come quello di Bianca Berlinguer a inizio stagione televisiva era stato indipendente da quello di Fabio Fazio, nonostante fossero entrambi in quota Raitre.

L'addio di Amadeus fa parte del libero mercato televisivo: la legge della domanda e dell'offerta fa in modo che nessuno possa o debba scandalizzarsi per quello che è accaduto.

Il dato di fatto, però, è che sono diversi i nomi noti associati ad una dipartita dalla tv pubblica. Già, ma chi potrebbe lasciare la Rai prossimamente? In bilico c'è il futuro di Federica Sciarelli. La conduttrice di 'Chi l'ha visto?' è prossima alla pensione e potrebbe decidere di interrompere anzitempo il rapporto con la tv di Stato usufruendo di ferie e diritti maturati sino a questo punto.

Altri nomi prestigiosi potrebbero abbandonare l'attuale collocazione: Sigfrido Ranucci, conduttore di 'Report', e Francesca Fagnani, anima di 'Belve'. Voci anche in merito ad Antonella Clerici. Dove andrebbero? Stessa spiaggia e stesso mare di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, ovvero il canale Nove. Che ad oggi sembra la nuova La7 dei tempi d'oro. Discovery come la società di Urbano Cairo quando faceva incetta di Massimo Giletti e soci.

Detto di chi parte e chi potrebbe partire, quali sono invece i nomi che potrebbero arrivare in Rai? Il nome più caldo è quello di Paolo Bonolis, che sarebbe fra i favoriti alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo in concorrenza con Carlo Conti. Si parla anche di Nicola Porro come nuovo approdo nella tv pubblica, ma ancora non c’è alcuna certezza.

E Fiorello? “Sono libero” ha dichiarato negli ultimi giorni lo showman. Mentre c’è chi parla di “tentativi per trattenerlo e telefonate da parte della premier Giorgia Meloni”. Sarà vero? Il dato di fatto è che la permanenza in Rai di Fiorello non è mai stata legata a quella di Amadeus. Però a ‘Viva Rai2!’ lo showman ha scherzato: “Se Amadeus va a canale Nove vuol dire che ad agosto mi chiederà di fare cose con lui”. Sarà solo una battuta?